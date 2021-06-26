Yanlış otobüse binen genci sınava polis yetiştirdi

AKSARAY'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gitmek için bindiği otobüsün yanlış yöne gittiğini anlayan üniversite adayı, polisten yardım istedi.

AKSARAY'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gitmek için bindiği otobüsün yanlış yöne gittiğini anlayan üniversite adayı, polisten yardım istedi. Polis ekipleri, otobüsten aldıkları genci son saniyelerde sınav salonuna yetiştirdi.

YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) için üniversite adayları, 1,5 saat önce sınava girecekleri okulların önlerine gelip, beklemeye başladı. Adaylar, sınav saati geldiğinde güvenlik kontrolünden geçirilerek, salonlara alındı. Güvenlik kontrolü sırasında plastik su şişelerindeki etiketler alınırken, adaylar da üzerindeki metal toka, yüzük, kolye ve kemerleri çıkardı. Bazı adaylar ise son dakikalarda koşarak, sınava yetişti. İsmi öğrenilemeyen aday, sınava gitmek için bindiği otobüsün yanlış yöne gittiğini anlayınca hemen inip, kavşakta bekleyen polislerden yardım istedi. Polis aracıyla Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ndeki salona götürülen genç, son saniyelerde sınava yetişti.Aksaray Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nde görevli polis memuru Suat Avanos, "Sınava yetişecek bir öğrencimiz yanımıza gelerek 'Yardımcı olabilir misiniz?' dedi. Biz de öğrencimizi Aksaray Üniversitesi'ne sınava yetiştirdik. Biz öğrenciyi son 15 saniye kala yetiştirebildik. Onun içeri germisiyle hemen kapı kapanması bir oldu. Yolda sınava yetişmesi gerektiğini söyledi. Bizim de devletimizin kolluk gücü olarak birinci vazifemiz, insanlara yardımcı olmak. Biz ve yetiştirdiğimiz öğrencimiz de çok mutlu oldu ve bize teşekkür etti. Şu anda vicdanımız son derece rahat ve gönül rahatlığı ile vazifemize devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş