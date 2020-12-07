Yankı Yazgan kimdir? Yankı Yazgan kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

Akademisyen ve yazar olan Yankı Yazgan çok merak ediliyor. Peki Yankı Yazgan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Yankı Yazgan hayatı ve biyografisi hakkında tüm bilgiler haverimizde sizlerle...

Birçok alanda kitap, yazı ve eserleri de bulunan Yankı Yazgan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yankı Yazgan kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, mesleği ne, hangi üniversite görevli?

YANKI YAZGAN KİMDİR?

Yankı Yazgan, 1959 İzmir doğumludur. Çocukluk ve gençlik yılları İzmir'de geçmiştir. Eğitimini Bornova Maarif Koleji ve Ankara Fen Lisesinde tamamlayan Yankı Yazgan üniversiteyi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde okumuştur ve buradan mezun olmuştur.

Yankı Yazgan doğum tarihi : 1959

Yankı Yazgan kaç yaşında : 61 yaşında

Yankı Yazgan mesleği ne : Profesör, Psikiyatri

Yankı Yazgan nereli : İzmir doğumlu

Yankı Yazgan'ın uzmanlık alanları çocuk, genç ve yetişkin psikiyatrisi üzerinedir. Yazgan, Marmara Üniversitesi Top Fakültesi'nde Profesör, Yale Child Study Center'da öğretim görevlisi olarak eğitim ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir.

Yankı Yazgan genel psikiyatri uzmanlık eğitimini Marmara Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Çocuk ve ergen psikiyatri eğitimini ise Yale Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Yankı Yazgan, Tıp ve psikiyatri alanında birçok makalesi ve yazısı vardır. Bu alanda birçok sayıda ödül kazanmıştır. Yankı Yazgan, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde profesör ve çocuk ve erişkin psikiyatrisi alanında serbest uzman hekim olarak çalışmaktadır.

Eğitim aldığı kurumlar şu şekilde:

- Bornova Anadolu Lisesi (orta)

- Ankara Fen Lisesi, Ege Tıp Fakültesi (tıp)

- Marmara Tıp Fakültesi (uzmanlık, psikiyatri)

- Yale Tıp Fakültesi (üst-uzmanlık, çocuk ve ergen psikiyatrisi)

Ayrıca Yankı Yazgan'ın birçok kitabı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; Yaşantıların Psikolojisi ve Biyolojisi, Hiperaktif Çocuk ve Ergen Okulda, Kalp Çarpar Beyin Böler, Kalbinle Düşün Aklınla Hisset vb. şeklindedir.