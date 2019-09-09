Yanısıra nasıl yazılır? TDK yanı sıra ayrı mı, bitişik mi yazılır?

09.09.2019 09:17

Yanısıra kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Yada nasıl yazılır? Ya da bitişik mi, ayrı mı yazılır? TDK'ya göre ya da kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

YANI SIRA NASIL YAZILIR? YANISIRA MI, YANI SIRA MI?

TDK kurallarına göre "yanı sıra" ayrı yazılır. Yanı sıra kelimesinin TDK sözlüğe göre anlamı şu şekildedir;

1. zarf: Birlikte:

2. zarf: Yanında, beraberinde:

yanısıra yanlış yazılışı

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YANI SIRA İLE ÖRNEK CÜMLELER

"Dilekçelerin, yazışmaların yanı sıra, mahalli basında çıkan yazılar da bolca yer tutuyordu." - Ayşe Kulin

Yanı sıra çocuğunu da getirdi.