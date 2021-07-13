"Yanık Ülke"nin 12 bin yıllık kanyonu doğaseverlerin ilgisini çekiyor
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"Yanık Ülke"nin 12 bin yıllık kanyonu doğaseverlerin ilgisini çekiyor

'Yanık Ülke'nin 12 bin yıllık kanyonu doğaseverlerin ilgisini çekiyor
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Kültür Sanat

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 12 bin yıl önce yanardağların patlaması sonucunda oluştuğu tahmin edilen Adala (Hermos) Kanyonu, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 12 bin yıl önce yanardağların patlaması sonucunda oluştuğu tahmin edilen Adala (Hermos) Kanyonu, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Gediz Ovası, Demirköprü Barajı, Marmara Gölü ve antik çağ coğrafyacısı Strabon'un "Yanık Ülke" olarak tanımladığı jeoparkın ortasında yer alan Adala Kanyonu, sönmüş lav akıntılarının arasında doğal güzelliklerinin yanı sıra Gediz Nehri'ne de eşlik ediyor.

Doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin tercih ettiği kanyon, kamp yapmak ve doğayla baş başa kalmak isteyenlerin de uğrak noktası.

Adala Kanyonu, yemyeşil doğası, antik çağdan günümüze uzanan binlerce yıllık geçmişi ve coğrafi yapısıyla keşfedilmeyi bekleyen Ege'nin önemli tabiat varlığı olarak dikkati çekiyor.

Sıcak yaz günlerinde ziyaretçilerine serinleme fırsatı veren kanyon, eşsiz doğası, 25 metre yüksekliğindeki şelalesi, Kız Köprüsü ve çam ormanlarıyla ziyaretçilerini bekliyor.

Jeopark Belediyeler Birliği Turizm Sorumlusu Ali Karataş, AA muhabirine, kanyon içinde ve çevresinde doğa sporlarına uygun güzergahlar ve rotalar oluşturacaklarını belirtti.

Doğa yürüyüşçülerine ve kampçılığa ilgi duyanları bölgeye çekmeye çalıştıklarını ifade eden Karataş, "Doğa sporları önemli bir tanıtım aracı. Bizler için doğa yürüyüşleri, bisiklet parkurları ve doğa sporlarıyla ilgili etkinlikler oldukça önemli. Su geçişleri, tırmanmalar ve güzergahlar her yaştan vatandaşımıza gayet uygun. Doğayla baş başa zaman geçirmek isteyen herkesi Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkına ve eşsiz jeositlerimize bekliyoruz." dedi.

Salihli Belediyesi Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ise Jeopark Belediyeler Birliği tarafından desteklenen doğa sporları organizasyonlarında cazibe merkezi haline getirmek istedikleri kanyonun büyük bir turizm potansiyeli barındırdığını ifade etti.

Tarihte "Hermos" olarak anılan günümüzdeki adıyla Adala Kanyonu'nu daha fazla tanıtmak istediklerini dile getiren Karaoğlu, "Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nın önemli jeositlerinden biri olan kanyon, yürüyüş sporuyla ilgilenenler için önemli güzergahlara sahip. Son dönemde özellikle doğa severlerin gözle görülür artan bir ilgisi var." değerlendirmesinde bulundu.

'Yanık Ülke'nin 12 bin yıllık kanyonu doğaseverlerin ilgisini çekiyor
'Yanık Ülke'nin 12 bin yıllık kanyonu doğaseverlerin ilgisini çekiyor
'Yanık Ülke'nin 12 bin yıllık kanyonu doğaseverlerin ilgisini çekiyor
'Yanık Ülke'nin 12 bin yıllık kanyonu doğaseverlerin ilgisini çekiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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