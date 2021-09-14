Yangınzede vatandaşlara küçükbaş hayvan desteği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yangınzede vatandaşlara küçükbaş hayvan desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Yangınzede vatandaşlara küçükbaş hayvan desteği

Manavgat Belediyesi, hayırsever vatandaşların yardım ve destekleriyle, orman yangınlarında hayvanları telef olan vatandaşlara küçükbaş hayvan dağıtımı yaptı.

Manavgat Belediyesi, hayırsever vatandaşların yardım ve destekleriyle, orman yangınlarında hayvanları telef olan vatandaşlara küçükbaş hayvan dağıtımı yaptı. Bir kadın girişimciler derneği tarafından Manavgat halkına destek olmak amacıyla gönderilen küçükbaş hayvanlar, Manavgat Belediyesi tarafından yangınzede vatandaşlara dağıtıldı.

Manavgat Belediyesi olarak, yardım kampanyasında gelen her yardımı, ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırdıklarını ifade eden Başkan Şükrü Sözen, " Türkiye'nin dört bir yanındaki duyarlı vatandaşlarımız, Manavgat halkımızın bu zor günlerine kayıtsız kalmayarak destekte bulunmaya devam ediyor. Bizler de Manavgat Belediyesi olarak, bu yardımları doğru ellere ulaştırmak için gece gündüz demeden tespit çalışması yapıyoruz ve halkımıza ulaşmaya gayret ediyoruz. Belediye ekiplerimiz, yardımseverlerle koordineli bir çalışma yürüterek, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir" dedi. - ANTALYA

Yangınzede vatandaşlara küçükbaş hayvan desteği

Yangınzede vatandaşlara küçükbaş hayvan desteği

Yangınzede vatandaşlara küçükbaş hayvan desteği

Yangınzede vatandaşlara küçükbaş hayvan desteği

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Duyanların bile ayakları geri gidiyor! İşte Tarsus'taki gizemli ev dahil Türkiye'de girilmesi yasak olan 9 yer

Duyanların bile ayakları geri gidiyor! İşte Tarsus'taki gizemli ev dahil Türkiye'de girilmesi yasak olan 9 yer
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Destici Yevgeniy Ziniçev
Magazin Bensu Soral Amelia Hamlin Ferhan Şensoy
Spor Diego Marcao Şenol Güneş Nihat Özdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Fatih Terim Hulusi Akar Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yangınzede vatandaşlara küçükbaş hayvan desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 13:27:00. #1.17#