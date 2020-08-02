Yangınlarda sabotaj izi var mı? Bakan Pakdemirli canlı yayında yanıt verdi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege ve Marmara Bölgeleri'nde çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Yangınlarda sabotaj izi var mı?" sorusuna da yanıt veren Pakdemirli, yangınların insan hatalarından kaynaklandığına dikkat çekti.

Ege ve Marmara Bölgeleri'nde son iki günde onlarca yangın çıkınca akıllara "Sabotaj var mı?" sorusu geldi. Katıldığı canlı yayında merak edilen soruya yanıt veren Bakan Pakdemirli, yangınların yüzde 90 oranında insan hatalarından kaynaklandığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, A Haber canlı yayınında, Ege ve Marmara Bölgeleri'nde çıkan orman yangınlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, 20 binin üzerinde personel, 600'ün üzerinde ilk müdahale aracı, 185 dozer, 475 iş makinası toplamda 2600 araçla yangınların hepsine müdahale edildiğini ifade etti.

"YANGINLAR İNSAN HATALARINDAN KAYNAKLANIYOR"

"Yangınlarda sabotaj izi var mı?" sorusuna da yanıt veren Pakdemirli, her orman yangınıyla ilgili kolluk kuvvetlerinin çok yönlü soruşturma başlattığı ama yangınların yüzde 90 oranında insan hatasından kaynaklandığına dikkati çekti.

Bakan Pakdemirli, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Şu anda İzmir, Gaziemir, Çile, Seferihisar ve Manisa yangınlarını helikopterle denetliyorum, koordinasyonu buradan sağlıyoruz sizinle de helikopterden iletişim kuruyorum. Vatandaşlar dikkatli olmalı. 20 binin üzerinde personel, 600'ün üzerinde ilk müdahale aracı, 185 dozer, 475 iş makinası toplamda 2600 araçla yangınların hepsine müdahale ediyoruz. Geçen hafta toplamda 200 yangına müdahale etmek zorunda kaldı."