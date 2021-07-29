Yangının sıçradığı Karatepe köyündeki kilim evi boşaltıldı
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Yangının sıçradığı Karatepe köyündeki kilim evi boşaltıldı

Yangının sıçradığı Karatepe köyündeki kilim evi boşaltıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmaniye merkez Kazmaca köyünde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını Kadirli ilçesi Karatepe köyüne ulaştı.

Osmaniye merkez Kazmaca köyünde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını Kadirli ilçesi Karatepe köyüne ulaştı. Karatepe'nin Sarıdüz Mahallesi'nde bulunan evler boşaltılırken, köyde bulunan Karatepe kilim kooperatifine ait kilim evi de boşaltıldı.

Osmaniye'deki orman yangını sürüyor. Dün başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle sürekli yön değiştirerek ilerliyor. Yangın söndürme çalışmalarına çevre il ve ilçelerden gelen yangın söndürme ekipleri karadan, 1 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter ise havadan müdahale ediyor.

Öte yandan, alevler dünyaca ünlü Karatepe kilimlerinin dokunduğu Karatepe köyüne bağlı Sarıdüz Mahallesi'ne ulaştı. Mahallede bulunan evler boşaltılırken, köyde bulunan Karatepe kilim kooperatifine ait kilim evi de boşaltıldı.

(Selçuk Şavran - Selçuk Kaya - Bekir Burak Canbolat/İHA)

Yangının sıçradığı Karatepe köyündeki kilim evi boşaltıldı
Yangının sıçradığı Karatepe köyündeki kilim evi boşaltıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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