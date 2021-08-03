Yangının küle çevirdiği Manavgat'ta çekilen fotoğraf milyonların yüreğini dağladı
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Yangının küle çevirdiği Manavgat'ta çekilen fotoğraf milyonların yüreğini dağladı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan yangın halen devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle her geçen gün etkisini artıran yangın nedeniyle çok sayıda ev, bahçe ve zeytinlik küle dönerken bölgeden gelen görüntüler yürekleri dağlamaya devam ediyor. Sosyal medya, evi yangın nedeniyle harap olan yaşlı bir kadının bahçeye attığı yatak üzerinde uyuduğu fotoğrafı konuşuyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınları, 7'nci gününe girdi. Manavgat yangını ilçenin batısında Beydiğin, Sırtköy, Çardak ve Kızıldağ mahallelerinde sürüyor. Doğuda Gebece ve Ahmetler mahallerindeki yangın kontrol altına alındı, fakat soğutma çalışmaları yapılamadı. Gündoğmuş'ta ilçe merkezinin tahliyesine neden olan yangın ise merkezden uzaklaştı, sarp arazide devam ediyor.

FOTOĞRAF KISA SÜREDE PAYLAŞIM REKORLARI KIRDI

Yangından en çok etkilenen ilçelerin başında gelen ve afet bölgesi ilan edilen Manavgat'tan gelen görüntüler ise Türkiye'nin yüreğini dağlıyor. Yangında evi küle dönen yaşlı bir kadının bahçeye attığı yatağın üzerinde uyuduğu fotoğraf sosyal medyada ses getirdi. Aralarında birçok ünlü ismin de bulunduğu çok sayıda kullanıcı, yürek yakan fotoğrafı paylaşarak vatandaşların yaşadığı mağduriyete isyan etti.

Yangının küle çevirdiği Manavgat'ta çekilen fotoğraf milyonların yüreğini dağladı

YANGIN KIZILDAĞ MAHALLESİ'NE ULAŞTI

Öte yandan dün öğleden sonra Beydiğin ve Sırtköy mahallelerinde etkili olan yangın, akşam saatlerinde büyük bir ormanlık alanı yok ederek Kızıldağ Mahallesi'ne ulaştı. Havanın kararmasıyla birlikte vatandaşlar, yangının önünü kesmek için iş makineleri ve elektrikli testerelerle ağaç kesimi yaparak, yangının geleceği bölgeyle yerleşim merkezi arasında tampon bölge oluşturmaya çalıştı.

Yangının küle çevirdiği Manavgat'ta çekilen fotoğraf milyonların yüreğini dağladı

ALEVLER RAFTİNG MERKEZİNİ TEHDİT ETMEYE BAŞLADI

Kızıldağ Mahallesi'ndeki ormanlık alanları da yok eden yangın Çardak'a doğru ilerlerken, dünyaca ünlü rafting merkezi Beşkonak bölgesini de tehdit etmeye başladı. Beşkonak'taki Köprülü Kanyon'da bulunan rafting işletmecileri işletmelerini kapatıp, faaliyetlerini durdurarak tüm çalışanlarıyla birlikte yangının önünü kesebilmek için bölgeye geldi. Raftingcilerin içinde Sudan, Gine gibi Afrika ülkeleri ve bazı Avrupa ülkelerinden Antalya'ya üniversite eğitimi için gelip yaz döneminde çalışan öğrenciler de bulunuyor. Rafting çalışanları ellerinde kazma, kürek, elektrikli testere ve baltalarla yangının Taşağıl, Beşkonak bölgesine ilerlemesine engel olmak için Çardak ve Kızıldağ ile Beydiğin aralarındaki bölgelerde iş makinaları ve bölge halkının da tampon bölgeler oluşturduğu çalışmalara katıldı.

Yangının küle çevirdiği Manavgat'ta çekilen fotoğraf milyonların yüreğini dağladı

GÜNDOĞMUŞ YANGINI SÜRÜYOR

Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına gece de devam edildi. Karadan yapılan müdahaleye sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da destek verildi. Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan, Senir Mahallesi ve çıkışındaki Ümütlü Mahallesi'nde devam eden yangın dün ilçe merkezini tehdit edince 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş tedbir amaçlı boşaltıldı. Yoğun hava müdahalesi sonrasında ilçe merkezine yaklaşan alevler söndürüldü. Rüzgarın etkisiyle anlık olarak bazı bölgelerde etkili olan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kısmen kontrol altına alındı. Ekipler, yangın olan bölgelerde söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yangının küle çevirdiği Manavgat'ta çekilen fotoğraf milyonların yüreğini dağladı
ANTALYA-MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE
ANTALYA-MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE
Yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu
Yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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