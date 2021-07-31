Yangının etkili olduğu Marmaris'te yaşayan şarkıcı Gökçe, gözyaşları içinde yardım istedi
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Yangının etkili olduğu Marmaris'te yaşayan şarkıcı Gökçe, gözyaşları içinde yardım istedi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Uzun süredir Marmaris'te yaşayan şarkıcı Gökçe, çıkan yangınların ardından sosyal medya hesabından gözyaşları içinde yardım istedi. "Çantalarımızı hazırladık çaresizce bekliyoruz" diyen şarkıcı, Marmaris'te yangınların kontrol altına alınamadığını söyledi.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde etkili olan orman yangınlarından dolayı birçok yerleşim yeri zarar gördü. Uzun süredir Marmaris'te yaşayan şarkıcı Gökçe de başlayan yangınlardan dolayı sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak yardım çağrısında bulundu.

"YANGIN 3-4 KATINA ÇIKTI"

Video çekerek yaşadığı durumu anlatan şarkıcı, konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı. Zor durumda olduklarından ve çok korktuklarından bahseden Gökçe, şunları söyledi: "Herkese çok teşekkür ederim merak ediyorsunuz soruyorsunuz… Morallerimiz çok bozuk elimizden hiçbir şey gelmiyor. Yangın bazı yerlerde iki katına, üç, dört katına çıkmış durumda.

"ÇANTAMIZI HAZIRLADIK BEKLİYORUZ"

"Komşu ülkelerde de yangınlar başladı. Onlar da yardım edemeyecek! Ne yapacağımızı şaşırdık. Mahallenin etrafındaki orman alanları korkunç bir şekilde yanıyor. Köyler zaten yandı. Bizler çantalarımızı hazırladık bekliyoruz. İnanılmaz bir sıcak var ve elimizden hiçbir şey gelmiyor, yapacağımız hiçbir şey yok üzülmekten başka. Çaresiz kaldık. Bütün Marmaris şu anda yok oluyor, bitiyor ve biz çaresiziz."

Yangının etkili olduğu Marmaris'te yaşayan şarkıcı Gökçe, gözyaşları içinde yardım istedi

"YANGIN BİZE NE ZAMAN GELECEK DİYE BEKLİYORUZ"

"Evlerimize ne zaman gelecek? diye bekliyoruz. Gece gelecek mi diye uyumuyoruz. Çantalarımız hazır hayvanlarımızı alıp kaçmaktan başka hiçbir şey gelmeyecek elimizden. Ne zaman sönecek bilmiyorum, hiç sönecek gibi görünmüyor. Müdahalelere rağmen sönmüyor. Lütfen işi olmayanlar trafiğe çıkmasın. Arabalarınızla dışarı çıkmayın.

"FİDAN YERİNE SEFERBERLİK BAŞLATIN, YALVARIYORUM BİTTİ BURALAR"

"Marmaris diye bir yer kalmayacak. Yangın daha da büyüyor, Allah aşkına bırakın fidan seferberliğini yardım edin bize. Yangının sönmesine ihtiyaç var fidana değil! Sesimiz olun burası yok oluyor anlamıyor musunuz? Fidan paylaşmak yerine seferberlik paylaşın yalvarırım bitti buralar diyorum."

Yangının etkili olduğu Marmaris'te yaşayan şarkıcı Gökçe, gözyaşları içinde yardım istedi
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Ecem Altan
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