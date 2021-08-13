Yangından mağdur olan çocuklar ve hayvanlar için konser düzenledi
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Yangından mağdur olan çocuklar ve hayvanlar için konser düzenledi

Yangından mağdur olan çocuklar ve hayvanlar için konser düzenledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Zonguldak Belediyesi iş birliği ile yangından mağdur olan çocuklar ve hayvanlar için konser yapıldı.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Zonguldak Belediyesi iş birliği ile yangından mağdur olan çocuklar ve hayvanlar için konser yapıldı.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Zonguldak Belediyesi tarafından, 'Hep birlikte el ele' adı altında yangın bölgesinde mağdur olan hayvan ve çocuklar için Sporcu fabrikasında konser düzenlendi.

Konsere, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Ereğli Spor İlçe Müdürü Serkan Keleş, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan,Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Ak Parti Milletvekili Hamdi Uçar ve davetliler katıldı.

Sporcu fabrikasında düzenlenen konserin giriş bileti ise oyuncak ve mama olarak belirlendi. Protokol üyeleri de ellerine aldıkları mama ve oyunculukları konser girişinde ki kutulara bırakarak destek verdi.

Birbirinden keyifli dakikalara sahne olan konserde protokol üyeleri ve davetliler şarkılara eşlik ederek güzel bir gece geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

"Amacımız yangın bölgesindeki çocuklarımızın yüzünü güldürmek"

Amaçlarının yangın bölgesindeki çocukların yüzünü güldürmek olduğunu söyleyen Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile beraber Zonguldak Belediyesi olarak ortaklaşa bir etkinlik düzenlemek istedik. Yangın bölgesinden ister istemez o felakette yavrularımızın bir nebze olsun yüzünü güldürmek için hayvanlarımıza da mama desteği vermek için buradayız. İnşallah başarılı oluruz. Oradaki yavrularımızın yüzünü güldürebiliyorsak mama desteğe verebiliyorsak ne mutlu bize "dedi.

"Her zaman sosyal sorumluluk projelerinin içerisindeyiz"

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, her zaman sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde olduklarını belirterek, "Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak her zaman sosyal sorumluluk projelerinin içerisindeyiz. Bu organizasyonu Zonguldak Belediyesi ile ortaklaşa düzenledik. Maalesef ülke olarak kötü günlerden geçiyoruz. Ege ve Güneydoğu da yangın felaketinden olumsuz etkilenen çocuklarımız ve hayvanlarımız için giriş biletini oyuncak ve hayvanlarımıza mama olarak belirlediğimiz bunları da Gençlik Merkezimizin orada belirleyeceğiz program dahilinde gerçekleştirmek üzere yaptığımız bir organizasyon. Ben buna destek veren başkanımız Selim Alan ve herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Yangından mağdur olan çocuklar ve hayvanlar için konser düzenledi
Yangından mağdur olan çocuklar ve hayvanlar için konser düzenledi
Yangından mağdur olan çocuklar ve hayvanlar için konser düzenledi
Yangından mağdur olan çocuklar ve hayvanlar için konser düzenledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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