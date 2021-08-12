Yangından kurtarılan yavru leylek yaşama tutundu
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Yangından kurtarılan yavru leylek yaşama tutundu

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan - Haberler | Güncel

Yangından kurtarılan yavru leylek yaşama tutundu -Alevlerin arasından kurtarılan yavru leylek, hem tedavi edildi hem de direğe yapılan yuvaya bırakıldı Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki orman yangınında alevler arasından kurtarılan yavru leylek, Isparta Belediyesi Hayvan Barınağında tedavi edildi...

Yangından kurtarılan yavru leylek yaşama tutundu

-Alevlerin arasından kurtarılan yavru leylek, hem tedavi edildi hem de direğe yapılan yuvaya bırakıldı

ISPARTA - Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki orman yangınında alevler arasından kurtarılan yavru leylek, Isparta Belediyesi Hayvan Barınağında tedavi edildi ve yeniden doğal hayatına bırakıldı.

Orman yangının alevler arasında kalan leylek veteriner ekipler tarafından kurtarıldı. Sütçüler ilçesine bağlı Çandır Köyünde 2 Ağustos Pazartesi günü çıkan orman yangınında yavru leylek alevler arasında kaldı. Leyleği Isparta Belediyesi'nin Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kurtardı. Yaralı leyleğe ise ilk müdahale veteriner hekimler tarafından yangın bölgesinde yapıldı.

Isparta Belediyesi Hayvan Barınağında süren 1 haftalık tedavinin ardından yaralı leylek, yangının da kontrol altına alınmasıyla yeniden doğal hayatına getirildi. Önce yavru leylek için Isparta Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan yuva elektrik diğerine konuldu.

Yavru leylek, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in eşi Şadiye Başdeğirmen tarafından ekiplere teslim edildi. Yavru leylek ekipler tarafından kendisine oluşturulan yuvaya konuldu.

Yangından kurtarılan yavru leylek yaşama tutundu
Yangından kurtarılan yavru leylek yaşama tutundu
Yangından kurtarılan yavru leylek yaşama tutundu
Yangından kurtarılan yavru leylek yaşama tutundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan

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