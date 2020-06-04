Yangında hayatını kaybeden şahsın cinayete kurban gittiği belirlendi
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Yangında hayatını kaybeden şahsın cinayete kurban gittiği belirlendi

Manisa'nın Soma ilçesinde dün meydana gelen bir ikamet yangınında hayatını kaybeden Hüseyin Durmaz'ın cinayete kurban gittiği belirlendi.

Yangında hayatını kaybeden şahsın cinayete kurban gittiği belirlendi
04.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:58

Manisa'nın Soma ilçesinde dün meydana gelen bir ikamet yangınında hayatını kaybeden Hüseyin Durmaz'ın cinayete kurban gittiği belirlendi.

Edinilen bilgilere göre Soma ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen ikamet yangınının sönüdürülmesiyle Hüseyin Durmaz isimli bir şahsın cesedi evde yatak odasında yanmış olarak bulunmuştu.

İlk izlenimde odada elektrikli ısıtıcının devrildiğini gören ekipler yangının ısıtıcı kaynaklı çıktığını tespit etmişti. Polis çevredeki güvenlik kameralarından evin önüne hafif ticari bir aracın yanaştığını kısa süre durduktan sonra ayrıldığını tespit etti. Çevredeki görgü tanıklarının ifadesi ve Hüseyin Durmaz'ın yapılan ön otopsisinde şahsın yangın öncesinde bıçaklandığını tespit etti.

Şahsın olayın ardından da evi elektrikli sobayı devirerek ateşe verdiği belirlendi. Olayla ilgili güvenlik kameralarındaki araç Zonguldak'ta tespit edilirken araç sahibi A.A.(43) gözaltına alındı.

Şahsın işlemlerinin ardından Soma'ya getirileceği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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