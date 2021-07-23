Yangında mahsur kalan adam, komşusunun balkonuna atladı
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Yangında mahsur kalan adam, komşusunun balkonuna atladı

Yangında mahsur kalan adam, komşusunun balkonuna atladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangında can pazarı yaşandı.

Denizli'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Evdeki alevler içinde mahsur kalan adam, alt kattaki balkona atladı.

Yangın, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar alevleri fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edeceği sırada evde bulunan Ahmet F.E., can havliyle balkona çıktı. Alevlerin büyümesi ile duramayan adam, vatandaşların korku dolu bakışları arasında balkondan sarktı. Ardından bir alt kattaki balkona ayağını koyan Ahmet F.E., dikkatli bir şekilde kendini balkona attı. Vatandaşların alkışları arasında alevlerden kurtulan adam, ardından ekiplerin gelmesini bekledi. Yaralı adam, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile yangın kontrol altına alındı. - DENİZLİ

Yangında mahsur kalan adam, komşusunun balkonuna atladı
Yangında mahsur kalan adam, komşusunun balkonuna atladı
Yangında mahsur kalan adam, komşusunun balkonuna atladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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