Yangında fenalaşan kişi hastaneye kaldırıldı Düzce'de çıkan yangın sırasında evde fenalaşan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de çıkan yangın sırasında evde fenalaşan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Beyciler Mahallesi 1591. Sokak'ta bulunan Halil Çalık'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE) ile elektrik dağıtım firması ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan Kıymet Çelik, fenalaştı. İtfaiye, DAKE ve sağlık ekipleri tarafından evden çıkarılan Çelik, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangın sonucu, evde hasar oluştu.

Kaynak: AA