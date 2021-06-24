Yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye eri kurtardı
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Yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye eri kurtardı

Yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye eri kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde bir evin çatısında çıkıp arka bahçeye sıçrayan yangın, söndürüldü.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde bir evin çatısında çıkıp arka bahçeye sıçrayan yangın, söndürüldü. Bahçede alev alan kuru otların arasındaki kaplumbağayı, itfaiye kurtardı.

Genç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 102'nci Sokak'ta oturan Refik Sağlar'ın evinin çatısında, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti. İzinli olmasına rağmen ekip arkadaşlarına yardıma gelen itfaiye eri Muzaffer Aktekin, yangının sıçradığı kuru otlarla kaplı arka bahçede, bir kaplumbağanın mahsur kaldığını fark etti. Aktekin, alevlerin arasında kalan kaplumbağayı kurtarıp, eliyle suya tutarak serinletmeye çalıştı. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Dumandan etkilenen Zekiye Sağlar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zarar görmediği belirlenen kaplumbağa ise daha sonra doğal ortama salındı.Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik de olay yerine gelip incelemede bulundu.

Evin tamamen yandığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye eri kurtardı
Yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye eri kurtardı
Yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye eri kurtardı
Yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye eri kurtardı
Yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye eri kurtardı
Yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye eri kurtardı
Yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye eri kurtardı
Yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye eri kurtardı
Yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye eri kurtardı
Yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye eri kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

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