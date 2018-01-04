Yangında Ağır Yaranan Şahıs Hayatını Kaybetti

Merkeze bağlı Yunus Köyünde konteynırda çıkan yangın sonrası ağır yaralanan Hasan Yunusoğlu, tedavi gördüğü Samsun'da hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yunus Köyünde ikamet eden 69 yaşındaki Hasan Yunusoğlu, yaşadığı yer uygun olmadığı gerekçesiyle Kastamonu Valiliği tarafından köyüne konteynır konuldu. Bir süredir burada ikamet eden Hasan Yunusoğlu, sobadan çıktığı tahmin edilen yangın sonrasında dumandan etkilenerek Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada ilk müdahalesi yapılan Hasan Yunusoğlu, hayati tehlikesinin devam etmesi üzerine ileri tetkik ve tedavi için Samsun'a sevk edildi. Samsun'da yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasan Yunusoğlu, hayatını kaybetti. - KASTAMONU