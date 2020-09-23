Yangın sırasında park halindeki aracı elleriyle kaldırarak kurtardılar
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Yangın sırasında park halindeki aracı elleriyle kaldırarak kurtardılar

Yangın sırasında park halindeki aracı elleriyle kaldırarak kurtardılar -Mobilya fabrikasındaki yangın 2.5 saat sonra söndürüldü Bursa'da mobilya fabrikasının koltuk imalatı bölümünde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alevler yükseldi.

23.09.2020 03:33 | Son Güncelleme: 23.09.2020 03:38

Yangın sırasında park halindeki aracı elleriyle kaldırarak kurtardılar

-Mobilya fabrikasındaki yangın 2.5 saat sonra söndürüldü

BURSA - Bursa'da mobilya fabrikasının koltuk imalatı bölümünde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alevler yükseldi. Yangın 2,5 saatte ancak kontrol altına alına bildi. Yangın sonucu binlerce koltuk yanarak kül olurken zarar ise milyonlarca.

Yangın, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kısmet Sokakta bulunan 4 katlı işyerinin en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, koltuk döşeme hanesinde bilinmeyen sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Alevler binayı sararken, gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Çalışanlar kendini can havliyle dışarı atarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri fabrika etrafında geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.2,5 saatte ancak yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu binlerce koltuk yanarak kül oldu. Zarar ise Milyonlarla ifade ediliyor. Yangın sırasında park halinde olan araçların sahibine ekipler ulaşamayınca devreye insan gücü girdi. Çevredeki vatandaşlar park halindeki araçları el birliğiyle kaldırdı. İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Yangın sırasında park halindeki aracı elleriyle kaldırarak kurtardılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

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