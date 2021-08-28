YANGIN ORMANA ULAŞMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde kaçak çekilen elektrik hattından meydan geldiği iddia edilen yangın nedeniyle bir ev, evin müştemilatı ve tarla tamamen yandı.

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde kaçak çekilen elektrik hattından meydan geldiği iddia edilen yangın nedeniyle bir ev, evin müştemilatı ve tarla tamamen yandı. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Akseki'nin Erenyaka Mahallesi'nde dün saat 15.30 sıralarında İbrahim Özdemir'e ait tarlada yangın çıktı. Ormanlık alanın hemen kenarında çıkan ve hızla büyüyen yangına helikopter ve Akseki Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangında ev ve yanında bulunan müştemilatla tarla tamamen yanarken, yapılan müdahalelerle yangının ormana sıçraması önlendi. Yangının, eve kaçak olarak çekilen elektrik hattından tarlaya kıvılcım sıçramasıyla meydana geldiği iddia edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı