Yangın merdivenine kafası sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı Yangın merdivenine kafası sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı Küçük çocuk kurtarılınca soluğu annesinin kucağında aldı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde oyun oynadığı sırada bir binanın yangın merdivenine kafası sıkışan 6 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın merdivenine kafası sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Küçük çocuk kurtarılınca soluğu annesinin kucağında aldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde oyun oynadığı sırada bir binanın yangın merdivenine kafası sıkışan 6 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarılan çocuk hızla koşarak annesine sarıldı.

Olay akşam saatlerinde Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 634 Sokak üzerinde bulunan bir binanın yangın merdiveninde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın merdiveni etrafında oynayan Hasan H.S.Ö. adlı 6 yaşındaki çocuk, kafasını yangın merdiveninin basamakları arasına sıkıştırdı. Olayı gören arkadaşlarının bağırması üzerine yangın merdiveni yanına gelen H.S.Ö.'nün annesi, çocuğunu kurtaramayınca 112 Acil Yadım ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hidrolik makas ile merdiven aralarını genişleterek H.S.Ö.'yü sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılırken oldukça sakin kalan H.S.Ö., kurtarılır kurtarılmaz annesine sarılarak uzun süre kucağından inmedi. 6 yaşındaki çocuğun annesi ise korkan H.S.Ö.'yü öperek sakinleştirdi.

Kaynak: İHA