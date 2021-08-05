Yangın mağdurları için sahneye çıkacaklar
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Yangın mağdurları için sahneye çıkacaklar

Yangın mağdurları için sahneye çıkacaklar
Hürriyet - Haberler | Magazin

Hatay/Arsuz Gözcüler Plajı'nda, Athena, Teoman, Selda Bağcan, Pinhani, Ceza, Adamlar, Manga, Halil Sezai, Flört, Pamela, Sena Şener'in sahne alacağı festivalde Milyon Yapım ayrıca, sahne alan her sanatçı adına 100'er fidan bağışlayacağını bildirdi.

Hatay/Arsuz Gözcüler Plajı'nda, Athena, Teoman, Selda Bağcan, Pinhani, Ceza, Adamlar, Manga, Halil Sezai, Flört, Pamela, Sena Şener'in sahne alacağı festivalde Milyon Yapım ayrıca, sahne alan her sanatçı adına 100'er fidan bağışlayacağını bildirdi.

Festival katılımcıları da TEMA tarafından alanda kurulan stantta fidan bağışında bulunabilecek.

Pandemi dolayısıyla kademeli normalleşme sürecinde İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen tedbirlerin de uygulanacağı festivalde, temizlik, maske ve mesafe kurallarına da uyulması için gerekli önlemler alındı.

4 gün boyunca gerçekleştirilecek Milyonfest Arsuz'un programı şöyle;

5 Ağustos Perşembe:

Pinhani

Adamlar

Pamela

6 Ağustos Cuma:

Teoman

Ceza

Sena Şener

7 Ağustos Cumartesi:

Athena

Manga

Eypio

8 Ağustos Pazar:

Selda Bağcan

Halil Sezai

Flört

Kaynak: Hürriyet

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