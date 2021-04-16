Çocukların tüple oynaması sonucu yangın çıktı.. Duyarlı vatandaş ve itfaiye müdahale etti
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Çocukların tüple oynaması sonucu yangın çıktı.. Duyarlı vatandaş ve itfaiye müdahale etti

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TOSUN - Haberler | 3. Sayfa

Çocukların tüple oynaması sonucu yangın çıktı.

Çocukların tüple oynaması sonucu yangın çıktı.. Duyarlı vatandaş ve itfaiye müdahale etti

AKSARAY - Aksaray'da 3 katlı apartmanın birinci katındaki daire balkonunda çocuklar tarafından yakılan tüpün kıyafetleri tutuşturması sonucu çıkan yangın, duyarlı bir vatandaşın tüpü evden dışarı çıkarması ve itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Çerdiğin Mahallesi 1103 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Meryem A.'ya ait dairenin balkonunda oyun oynayan 4 çocuk anneleri evden çıkınca balkonda bulunan tüpü yaktı. Tüpün ayarını açan çocuklar kontrol edemeyince tüpü yanar vaziyette bıraktı. Balkonda bulunan kıyafetlerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakini Gökhan Ay hhızla binaya girerek 4 çocuğu evden çıkarttı. Ardından balkondaki tüpe su dökerek söndüren Gökhan AY patlama riskine karşı tüpü bina dışına çıkardı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek evin içine sıçramadan yangını tamamen söndürdü. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarının ardından, yangına neden olan tüpe soğutma çalışması yapıldı.

Yangını fark ederek çocukları ve tüpü dışarı çıkaran Gökhan Ay, "Burada yangın çıktı. Yangını fark ettiğimde yukarı çıktım. 4 tane çocuk varmış dışarıya aldım çıktım. En sonunda da yangına müdahale ettim. Tüp vardı patlamak üzere olan onu da aldım dışarıya çıkartıp attım" dedi.

Çocukların tüple oynaması sonucu yangın çıktı.. Duyarlı vatandaş ve itfaiye müdahale etti
Çocukların tüple oynaması sonucu yangın çıktı.. Duyarlı vatandaş ve itfaiye müdahale etti
Çocukların tüple oynaması sonucu yangın çıktı.. Duyarlı vatandaş ve itfaiye müdahale etti
Çocukların tüple oynaması sonucu yangın çıktı.. Duyarlı vatandaş ve itfaiye müdahale etti
Çocukların tüple oynaması sonucu yangın çıktı.. Duyarlı vatandaş ve itfaiye müdahale etti
Çocukların tüple oynaması sonucu yangın çıktı.. Duyarlı vatandaş ve itfaiye müdahale etti
Çocukların tüple oynaması sonucu yangın çıktı.. Duyarlı vatandaş ve itfaiye müdahale etti
Çocukların tüple oynaması sonucu yangın çıktı.. Duyarlı vatandaş ve itfaiye müdahale etti
Çocukların tüple oynaması sonucu yangın çıktı.. Duyarlı vatandaş ve itfaiye müdahale etti
Çocukların tüple oynaması sonucu yangın çıktı.. Duyarlı vatandaş ve itfaiye müdahale etti
Çocukların tüple oynaması sonucu yangın çıktı.. Duyarlı vatandaş ve itfaiye müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TOSUN

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