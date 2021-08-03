YANGIN BÖLGESİNDEN GETİRİLEN YARALI KEDİYE TEDAVİ
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YANGIN BÖLGESİNDEN GETİRİLEN YARALI KEDİYE TEDAVİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'deki orman yangınlarının görüldüğü bölgeden getirilen yaralı kedi tedavi edildi.

OSMANİYE'deki orman yangınlarının görüldüğü bölgeden getirilen yaralı kedi tedavi edildi. Veteriner Hekim Ali Laçinbala, orman yangınlarında etkilenen hayvanların, HAYTAP Tedavi Merkezinde ücretsiz tedavi edildiğini söyledi.

Merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkiinde 28 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Kadirli ilçesi Karatepe köyü Kilimli Mahallesi'ne kadar yayılarak 4 günlük bir çalışma sonrasında söndürülen orman yangınları bir çok evcil ve yaban hayvanlarının ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.

Bu kapsamda, yangın bölgesi olan Karatepe Köyü'nde, alt çene kısmında açık yara buluna kedi, hayvan severler tarafından HAYTAP tedavi merkezine getirildi. Veteriner hekim Ali Laiçinbala tarafından muayene edilen yaklaşık 1 yaşlarındaki erkek kedinin çene altında bulunan 5 santimlik açık yara, ameliyatla dikildi. Antibiyotik ve vitamin takviyesi yapılan kedinin tedavisinin sürdüğümü söyleyen Ali Laçinbala, 'Orman yangını felaketinde yaralarımızı hep beraber sarıyoruz. Dün yasal süreçte hayvanlara yaşam hakkı için mücadele ettiysek bu gün de sahada onlar için ter ve gözyaşı akıtıyoruz.' dedi.

YANGIN BÖLGESİNDEN GETİRİLEN YARALI KEDİYE TEDAVİ
YANGIN BÖLGESİNDEN GETİRİLEN YARALI KEDİYE TEDAVİ
YANGIN BÖLGESİNDEN GETİRİLEN YARALI KEDİYE TEDAVİ
YANGIN BÖLGESİNDEN GETİRİLEN YARALI KEDİYE TEDAVİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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