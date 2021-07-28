Son dakika haber | Yangın bölgesinde köylülerin tedirgin bekleyişi sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Yangın bölgesinde köylülerin tedirgin bekleyişi sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Yangın bölgesinde köylülerin tedirgin bekleyişi sürüyor -Osmaniye'deki orman yangınında alevlerin önüne geçmek için iş makineleri ile hat açma çalışmaları yapılıyor Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangınında köylülerin tedirgin bekleyişi devam ederken ekipler alevlerin önüne...

Yangın bölgesinde köylülerin tedirgin bekleyişi sürüyor

-Osmaniye'deki orman yangınında alevlerin önüne geçmek için iş makineleri ile hat açma çalışmaları yapılıyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangınında köylülerin tedirgin bekleyişi devam ederken ekipler alevlerin önüne geçebilmek için iş makineleri ile hat açma çalışmalarını sürdürüyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Karatepe, Bozkuyu ve Kazmaca köyleri civarında meydana gelen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla yayıldığı yangın alanında köylülerinde tedirgin bekleyişi sürüyor. Ayrıca ekipler köy yerine yakın bölgelerde iş makineleri ile hat açma çalışmaları gerçekleştiriyor.

Öte yandan yangını kontrol altına alam çalışmaları devam ederken çok sayıda ekip yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Son dakika haber | Yangın bölgesinde köylülerin tedirgin bekleyişi sürüyor
Son dakika haber | Yangın bölgesinde köylülerin tedirgin bekleyişi sürüyor
Son dakika haber | Yangın bölgesinde köylülerin tedirgin bekleyişi sürüyor
Son dakika haber | Yangın bölgesinde köylülerin tedirgin bekleyişi sürüyor
Son dakika haber | Yangın bölgesinde köylülerin tedirgin bekleyişi sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya

Antalya'daki orman yangını büyüyor
Antalya'daki orman yangını büyüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Derya Uluğ Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Mesut Özil Rıza Çalımbay Roger Schmidt Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Yangın bölgesinde köylülerin tedirgin bekleyişi sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 20:03:54. #1.16#

title