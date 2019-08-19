19.08.2019 18:06

Yangın anının görüntüleri yürekleri sızlattı... "Muğla'daki yangınlar kasıtlı olabilir"

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde meydana gelen orman yangınında 120 hektarlık alan küle döndü. Yangının yeni görüntüleri ise yürekleri sızlattı. Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik yangında kasıt olduğunu yangına sebep olanların bir an önce bulunması gerektiğini açıkladı.

Dün sabah saatlerinde Milas'ın Akgedik Barajı Cehennem deresinde başlayan yangın 28 saattir söndürülmeye çalışılırken Bodrum'un Mumcular mahallesindeki yangın ise 19 saat sonra kısmen kontrol altına alındı. 13 helikopter, 65 arazöz, 20 su tankeri, 10 dozer, 400 Orman işçisi ve personeli, 250 itfaiye eri, çok sayıda vatandaş yangına müdahale etti. Gece boyu devam eden her iki yangına sabah saatlerinde tekrar havalanan helikopterlerle söndürülmeye çalışıldı. Bodrum'daki yangın kısmen kontrol altına alındı. Milas'daki yangın ise halen devam ediyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve ilçelerinden gelen çok sayıda arazöz Bodrum'daki yangın kontrol altına alınınca İzmir'de devam eden yangına gönderildi. Milas"ın Cehennem deresinde bulunan tepelerdeki yangınlar söndürülürken kanyon içerisinde yangının devam ettiği öğrenildi.

Havadan soğutma çalışmaları devam ediyor

Bodrum'un Mumcuar mahallesindeki 70 hektarlık alanın kül olduğu yangın sonrasına Havadan 3 helikopter karadan ise 20 arazöz, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, Milas Cehennem dersinde devam eden yangına ise 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

İzmir'deki yangına gittiler

Aydın, Denizli, Konya, Ankara, Bursa, Antalya, Kütahya ve birçok ilden gelen arazözler Milas ve Bodrum'da ki yangına müdahale ettikten sonra İzmir'in Karabağlar ve Urla ilçelerindeki yangına müdahale için yola çıktı. 8 helikopterde İzmir'deki devam eden yangına gönderildi.

Sabotaj ihtimali var

Bodrum Mumcular mahallesinde ve Milas'ın Akgedik barajında çıkan orman yangınının başladığı saatlerde Milas'ın Beçin mahallesinde de bir anda başlayan orman yangını sabotaj ihtimalini arttırdı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik'de sabotaj ihtimali olabileceğini söyledi. Rüzgarlı bir havada çıkan Orman yangınları akıllara soru işareti bıraktı. Milas'ın Beçin mahallesinde ki orman yangını ise Yangın Helikopteri pilotunun fark etmesi sonucu hızlı bir şekilde söndürüldü.

Muğla'nın ciğerleri kül oldu

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan yangın binlerce çam ağacını, zeytin ağacını ve doğada yaşayan canlıları yok ederken yangının büyüklüğü ise son görüntülerle ortaya çıktı. Havadan çekilen görüntülerde alevlerin ve dumanın boyutu yürekleri sızlattı.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, Muğla'da ki orman yangınlarında yaklaşık 120 hektarlık alanın kül olduğunu belirterek; "Akgedik yangınına 31 arazöz, 2 dozer, 150 orman personeli ile müdahale ettik. 9 helikopter ile Milas Akgedik yangını devam ederken Bodrum'un Mumcular ilçesinde de orman yangını çıktı. Buradaki yangın için helikopterler yönlendirip personel takviyesi yaptık. Ülkemizin birçok şehrinden Arazöz, iş makinası ve teknik personel gönderildi. Bodrum'da da 50 arazöz, 8 helikopter, dozerler, iş makinaları ve 200'ün üzerinde orman işçisi müdahale etti. Gece rüzgarından biraz hafiflemesiyle biz bu yangınları sabaha kadar kontrol altına alırız demiştik ama olumsuzluklar sebebiyle sabah gün gün doğumuyla birlikte helikopterlerin kalkmasıyla beraber ulaşamadığımız noktalara da sabah kontrol altına aldık etrafını çevirdik. Şu anda kısmen kontrol altında soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 40 kilometrelik rüzgar esiyor. Bu akşam en geç yarın sabaha kadar soğutma çalışmalarını yapar yangını söndürmüş oluruz. Akgedik mevkiinde kanyon içerisinde yangın devam ediyor. Kanyon dışına sıçramasını tamamen engelledik. Dışarı sıçrama şansı yok zaman zaman ufak parlamalar oluyor. Akgedik yangını kısmen kontrolümüzün altında. Akgedik'deki yangın yaklaşık 30 hektarlık bir alan yandı. Bodrum Mumcular bölgesinde ise yaklaşık 70 hektarlık alan zarar gördü. Yanan yerleri sonbaharda tekrar ağaçlandıracağız. Yangınlar hakkında iyi düşünemiyoruz. Bu yangınlara iyimser bakmıyoruz. Bu yangınları ekibimiz ve Emniyet güçlerimiz detaylıca araştıracaktır. İnşallah bu yangınları yapanları biran önce bulurlar ve cezalarını çekerler" dedi.

Kaynak: İHA