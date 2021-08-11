Yanan yaşlı kadını kardeşi kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yanan yaşlı kadını kardeşi kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yanan yaşlı kadını kardeşi kurtardı Yanan kadını kardeşi söndürürken, vücudunun çeşitli yerleri yandı Bilecik'te oturduğu evinde saçları ve elbisesi tutuşan kadını yanmaktan son anda kardeşi kurtardı.

Yanan yaşlı kadını kardeşi kurtardı

Yanan kadını kardeşi söndürürken, vücudunun çeşitli yerleri yandı

BİLECİK - Bilecik'te oturduğu evinde saçları ve elbisesi tutuşan kadını yanmaktan son anda kardeşi kurtardı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Çiftlik Köyünde ikamet eden Fatma Usul sebebi öğrenilemeyen sebeple kolları ve saçları yanmaya başladı. Hemen kendisini 'Ben yanıyorum' diyerek dışarı atan sesini duyan kardeşi Ali Usul alevlere müdahale ederek söndürdü. Yaşlı kadının saçları ve vücudunun çeşitli yerleri yandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaşlı kadına yaptıkları ilk müdahalenin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay anını İHA muhabirine anlatan yaşlı kadının kardeşi Ali Usul, "Ben dışarıda koyunların yünlerini kırpıyordum. O anda 'Yanıyorum' diye bağırdı. Bende koşarım gittim, baktım tutuşmuş. Üzerini soydum, alevleri söndürdüm ardından 112'ye haber verdim" dedi.

Jandarma olay yerinde incelemeler yaparken, evin avlusunun içinde bulunan sobanın üzerinde bir kutu kibrit buldular.

Yanan yaşlı kadını kardeşi kurtardı
Yanan yaşlı kadını kardeşi kurtardı
Yanan yaşlı kadını kardeşi kurtardı
Yanan yaşlı kadını kardeşi kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arslan Altındiş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Bülent Tüfenkci Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tuğba Özay Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Süreyya Yalçın
Spor Mete Gazoz Caner Erkin Hakan Reçber Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yanan yaşlı kadını kardeşi kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 11:41:15. #1.16#

title