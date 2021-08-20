Yanan sahalara hayvanlar için yem bırakıyorlar
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Yanan sahalara hayvanlar için yem bırakıyorlar

Yanan sahalara hayvanlar için yem bırakıyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yanan sahalarda küçük ölçekli de olsa yeşil fideler çıkarken, 'Kazasız Kul Olmaz' ekibi kurucusu Zahrettin Çelik, yanan sahada bulunan evcil ve yaban hayvanları için yanık sahalara yem bırakıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yanan sahalarda küçük ölçekli de olsa yeşil fideler çıkarken, 'Kazasız Kul Olmaz' ekibi kurucusu Zahrettin Çelik, yanan sahada bulunan evcil ve yaban hayvanları için yanık sahalara yem bırakıyor.

Yanan orman sahalarında yaşam alanı bulamayan birçok havyanın açlık ile karşı karşıya olduğunu belirten Çelik, "İlk günden buyana ekibimizle beraber Hisarönü, Orhaniye, Turunç, Turgut gibi yanan sahaları dolaşıyoruz. Kurumların organize bir çalışması sonucu yangınlar söndürüldü. Yanan ormanlara hem soğutma çalışması yapıyoruz, hem de hayvanlar için yem ve mama bırakıyoruz. Tabi ki güzel şeylere de tanık oluyoruz. Yanan ormanlarda dikkatli baktığımızda makilik olarak tekrar yeşerdiğini gördük ve çok şaşırdık. Yangından 15 gün sonra böyle güzel umut verici bir olaya şahit olmak bizleri mutlu etti. Doğa bize Allah'ın büyük bir lütfu. Çocuklarımıza küçük yaşta doğa sevgisini aşılamak çok çok önemli. Bütün Türkiye'ye geçmiş olsun" dedi. - MUĞLA

Yanan sahalara hayvanlar için yem bırakıyorlar
Yanan sahalara hayvanlar için yem bırakıyorlar
Yanan sahalara hayvanlar için yem bırakıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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