Yanan otomobil paniğe neden oldu

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Yanan otomobil paniğe neden oldu -Sivas'ın Suşehri ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde aniden başlayan yangın paniğe neden oldu.

Yanan otomobil paniğe neden oldu

-Sivas'ın Suşehri ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde aniden başlayan yangın paniğe neden oldu.

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde aniden başlayan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre kent merkezinde Burak Pişkin yönetimindeki Tofaş marka 58 ZC 781 plakalı otomobilin seyir halinde olduğu sırada motor kısmından aniden dumanlar çıkmaya başladı. Pişkin, dumanların çıktığı otomobili yol ortasında bırakarak aşağı indi. İzinli olduğu halde olay yerinden geçerken yangını fark eden itfaiye eri Tarık Yayla, yangına ilk müdahaleyi çevrede bulunan esnafların dükkanlarından aldığı yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahalede bulundu. Aracın LPG'li olması ve benzin kaçırmasından dolayı Polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Belediye itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle müdahale edilen yangın söndürüldü. Araçta maddi hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nevzat Yücel