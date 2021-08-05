Yanan ormanlar nasıl yeşerecek? Uzman isim, dünyadan örnek vererek anlattı
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Yanan ormanlar nasıl yeşerecek? Uzman isim, dünyadan örnek vererek anlattı

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Haberler.com'un Youtube kanalına konuk olan TOBB Kimya Sanayi Meclisi Başkanı Timur Erk, Türkiye'deki orman yangınlarını ve yangın sonrası durumu değerlendirdi.

Haberler.com'un Youtube kanalına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kimya Sanayi Meclisi Başkanı Timur Erk konuk oldu. Türkiye'deki orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Erk, yanan bölgelerin tekrar yeşillendirme süreciyle ilgili önemli bilgiler verdi.

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Yanan ormanlar nasıl yeşerecek? Uzman isim, dünyadan örnek vererek anlattı
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