Yanan ormanlar için hazırlanan tohumlar çalındı, hırsızlar foto kapana yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yanan ormanlar için hazırlanan tohumlar çalındı, hırsızlar foto kapana yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yanan ormanlar için hazırlanan tohumlar çalındı, hırsızlar foto kapana yakalandı Önce foto kapana sonra jandarmaya yakalanan 4 şüpheli tutuklandı Mersin'in Anamur ilçesinde yanan ormanlar için hazırlanan 302 kilogram ağırlığındaki yaklaşık 4 milyon 800 bin adet tohumu çalan 4 şüpheli önce...

ANAMUR, MERSİN (İHA) - Yanan ormanlar için hazırlanan tohumlar çalındı, hırsızlar foto kapana yakalandı

Önce foto kapana sonra jandarmaya yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde yanan ormanlar için hazırlanan 302 kilogram ağırlığındaki yaklaşık 4 milyon 800 bin adet tohumu çalan 4 şüpheli önce foto kapana sonra jandarmaya yakalanıp tutuklandı.

İlçede Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kızılçam kozalağı toplanarak 302 kilogram ağırlığında yaklaşık 4 milyon 800 bin adet tohum elde edildi. Elde edilen tohumlar ilçede etrafı çit ile çevrili yangın ekip binasının müştemilatında muhafaza altına alındı. Ayıklanıp temizlenme aşamasında olan tohumlar önceki gece akşamı gece 4 şüpheli tarafından çalındı.Sabah yanan ormanlar için hazırlanan tohumların çalındığını fark eden ekipler, foto kapan görüntülerini inceleyip jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri orman işletmesinden aldığı görüntülerden yola çıkarak yaptıgı çalışmada 4 şüpheliyi tespit edip yakaladı. Çalınan tohumlar da bulunarak orman işletmeye teslim edildi.

Jandarmada ifadesi alınan 4 şüpheli "Nitelikli hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.Şüphelilerin tamamı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öteyandan foto kapana yansıyan görüntülerde şüphelilerin peş peşe gelerek tohum dolu çuvalları sırtlayıp götürmesi yer aldı.

Yanan ormanlar için hazırlanan tohumlar çalındı, hırsızlar foto kapana yakalandı

Yanan ormanlar için hazırlanan tohumlar çalındı, hırsızlar foto kapana yakalandı

Yanan ormanlar için hazırlanan tohumlar çalındı, hırsızlar foto kapana yakalandı

Yanan ormanlar için hazırlanan tohumlar çalındı, hırsızlar foto kapana yakalandı
İhlas Haber Ajansı / İrem Koca - Son Dakika Haberleri
Mahkeme salonunun penceresinden atlayan sanık hayatını kaybetti

Mahkeme salonunun penceresinden atlayan sanık hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli
Magazin Buray Amelia Hamlin Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Ali Palabıyık Abdullah Avcı Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yanan ormanlar için hazırlanan tohumlar çalındı, hırsızlar foto kapana yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 22:10:56. #1.11#