Yanan evleri söndürmek için herkes seferber oldu
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Yanan evleri söndürmek için herkes seferber oldu

Yanan evleri söndürmek için herkes seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan ve ilçe merkezine kadar inen orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılırken, yanan evleri söndürmek için hem ekipler hem de vatandaşlar seferber oldu.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan ve ilçe merkezine kadar inen orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılırken, yanan evleri söndürmek için hem ekipler hem de vatandaşlar seferber oldu. Yangın dolayısıyla birçok ev kül olurken, bölgede oturan vatandaşlar korkulu gözlerle yangını izliyor.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesinde başlayan orman yangını, ikinci gününde de devam ediyor. Bugün öğleden sonra rüzgarında etkisiyle kent merkezine doğru inmeye başlayan yangın, akşam saatlerinde yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Aşırı poyraz ile birlikte alevler kısa sürede evlere sıçrarken, vatandaşlar korkulu gözlerle yangını izliyor. Bir taraftan itfaiye ve orman ekipleri diğer taraftan vatandaşlar yanan evleri söndürmek ve diğer evlere sıçramasını engellemek için seferber olurken, bölgede yangın devam ediyor.

Rüzgar etkisini devam ettirirken, ekipler yangına müdahalede zorlanıyor.

(Koray Ünlü-Hüseyin Yıldız/İHA)

Yanan evleri söndürmek için herkes seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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