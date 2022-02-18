Yanan çocuğu için yaptığı leke kremiyle ihracata hazırlanıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kaynar suyun kızının üzerine dökülmesinin ardından bitkisel ürünlerden leke giderici krem hazırlayan Berivan Kızılcık, yaptığı araştırmalar ve aldığı eğitimlerle kendi markasıyla sabun ve krem üreterek bunları yurt dışına ihraç edecek hale geldi.

Evli ve iki çocuk annesi Kızılcık, yaklaşık 4 yıl önce 4 yaşındaki kızının üzerine kaza sonucu kaynar su döktü. Kızının göğsünde yanık izleri oluşması üzerine anne, çocuğunu doktora götürdü.

Doktorun kızının ergenlik dönemine kadar yanık izlerinin geçmeyeceğini ifade etmesi üzerine anne, bitkisel ürünler üzerinde çalışma yaptı.

Kısa süre içerisinde bitkisel ürün ve yağlarla yaptığı kremi kızının vücudunda oluşan yanıklar üzerinde deneyen anne, olumlu sonuç aldı.

Bunun üzerine Kızılcık, bitkisel ürünler üzerine eğitimler almaya başladı, yaklaşık bir yıl önce de Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM) bünyesinde kendisine ait atölye oluşturdu.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) yüzde 75 destek alan anne Kızılcık, bitkisel ürünlerden yaptığı krem ve sabunları kendi markasıyla satmaya başladı.

"Amacım, insan sağlığına katkı sağlayacak ürünler üretmek

Kızılcık, AA muhabirine, kızının başına gelen olay sonrasında bu alanda çalışmalar yapmaya başladığını anlattı.

Hazırladığı ürünlerin Sağlık Bakanlığından onaylı olduğunu belirten Kızılcık, "Amacım, insan sağlığına katkı sağlayacak ürünler üretmek. Özellikle leke kremi üretiyorum. Nemlendirici kremler, serum, saç bakım yağları, cilt tipine göre sabunlar üretiyorum. İnsanın ihtiyacına göre üretimler yapıyoruz." dedi.

Ürettiği ürünlerinin satışını e-ticaret ve sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdiğini bildiren Kızılcık, "Ayrıca 9 ürünümü eczanelere gönderdim. Şu anda ihracat için Kıbrıs, Katar ve İngiltere ile görüşmelerimiz var. Bu ülkelere numune ürün gönderdim. Çok beğenildi. Şimdi ise yurt dışı sertifikalar hazırlıyorum. Yaklaşık 1,5 yıldır da güzellik merkezlerine ürünlerimi satıyorum. Markam tescillendi. Daha da güzel işler yapacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"İnsanlara katkım olsun istedim"

Tarih öğretmeni olduğunu anlatan Kızılcık, "Mesleğimi severek yapıyordum. Hiç kimse çocuğunun yaralanmasını ve ileride vücudunda lekenin kalmasını istemez. O süreç içerisinde tabii ki çocuğumun göğsünde yaranın olması benim için zor bir durum oldu. Çünkü yaraya ben neden oldum. İleride bu durumun sorun teşkil edeceğini düşündüm. Ben de bu durum üzerine neler yapabilirim diye düşündüm. Bitkisel ürün ve yağlarla oluşturulan kremin çocuğumu iyileştirmesi üzerine ben de insanlara katkım olsun istedim." diye konuştu.

Şu anda büyük üç markaya fason sabun üretimi yaptığını dile getiren Kızılcık, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen karagülden sabunlar ürettiğini ve yaptığı ürünlerin hiçbirinde kimyasal madde kullanmadığını kaydetti.

"Annem kremi sürdü yanık izleri geçti

Üzerine sıcak su dökülen 8 yaşındaki Ecrin Kızılcık ise annesinin yaptığı kremleri vücuduna sürdüğünü ve yanık izlerinin kaybolduğunu belirtti.

Annesinin bunun üzerine evde krem üretimine başladığını dile getiren Kızılcık, "Şimdi kendi yerinde sabun ve kremler üreterek kazanç sağlıyor." diye konuştu.