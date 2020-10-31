Yanan aracın içinde bebeğinin de olduğunu öğrenen temizlik işçisi anne, sinir krizi geçirdi
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Yanan aracın içinde bebeğinin de olduğunu öğrenen temizlik işçisi anne, sinir krizi geçirdi

31.10.2020 15:47 | Son Güncelleme: 31.10.2020 17:11

Muğla'da kaza sonrası yanan araçta bulunan 6,5 aylık bebek son anda kurtarıldı. Aldığı haber sonrası kaza yerine gelen Menteşe Belediyesi temizlik işleri görevlisi anne, yanan araçta bebeğinin de olduğunu öğrenmesi sonucu sinir krizi geçirdi.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Düğerek Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen olayda Anayol üzerinde seyir haline olan Hasan Ç. yönetimindeki pikap, Gülsiye S. idaresindeki otomobil ve bisikletli bir çocuk, çarpıştı.

KAZAYA KARIŞAN PİKAPTA YANGIN ÇIKTI

Kazaya karışan pikap, kazanın ardından yanmaya başladı. Yanan araç içinde bulunan baba Hasan Ç., büyükanne ve 6,5 aylık bebek son anda kurtarırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANAN ARAÇTA BEBEĞİNİN DE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Bisikletli bir çocuğun da hafif yaralandığı kaza sonrası olay yerine 6,5 aylık bebeğin annesi geldi. Menteşe Belediyesi temizlik işlerinde görevli anne, önce araçlarının yandığını gördü. Ardından yanan araçta bebeğinin de olduğunu öğrenmesi sonucu sinir krizi geçirerek bayıldı. Baygınlık geçiren anne ve büyükanne sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yanan aracın içinde bebeğinin de olduğunu öğrenen temizlik işçisi anne, sinir krizi geçirdi
Yanan aracın içinde bebeğinin de olduğunu öğrenen temizlik işçisi anne, sinir krizi geçirdi
Yanan aracın içinde bebeğinin de olduğunu öğrenen temizlik işçisi anne, sinir krizi geçirdi
Yanan aracın içinde bebeğinin de olduğunu öğrenen temizlik işçisi anne, sinir krizi geçirdi
Yanan aracın içinde bebeğinin de olduğunu öğrenen temizlik işçisi anne, sinir krizi geçirdi
Yanan aracın içinde bebeğinin de olduğunu öğrenen temizlik işçisi anne, sinir krizi geçirdi
Yanan aracın içinde bebeğinin de olduğunu öğrenen temizlik işçisi anne, sinir krizi geçirdi
Yanan aracın içinde bebeğinin de olduğunu öğrenen temizlik işçisi anne, sinir krizi geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA ALTAR ZEYHAN

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