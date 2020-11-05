Yanan ağaçların patlayan kozalaklarından çıkan tohumlar, yeşerdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Yanan ağaçların patlayan kozalaklarından çıkan tohumlar, yeşerdi

05.11.2020 08:26 | Son Güncelleme: 05.11.2020 08:30
Yanan ağaçların patlayan kozalaklarından çıkan tohumlar, yeşerdi

MERSİN'in Gülnar ilçesinde geçen yıl yangında zarar gören 10 hektarlık ormanlık alanda, kozalaklardan çevreye saçılan tohumlar sayesinde yeni fidanlar yeşerdi.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde geçen yıl yangında zarar gören 10 hektarlık ormanlık alanda, kozalaklardan çevreye saçılan tohumlar sayesinde yeni fidanlar yeşerdi.

İlçeye bağlı Kuşkan Mahallesi Çavuşlu mevkiinde 2019 yılında çıkan yangında 10 hektar alanda yaklaşık 5 bin ağaç yandı. Yangının ardından Mersin Orman Müdürlüğü ekipleri, sahada rehabilitasyon çalışmalarına başlarken, patlayan kozalaklardan çevreye saçılan tohumlar sahada yeni fidanların çıkmasını sağladı. Tohumlardan yetişen yüzlerce fidan sahayı yeşillendirmeye başladı.


Yanan ağaçların patlayan kozalaklarından çıkan tohumlar, yeşerdi
Yanan ağaçların patlayan kozalaklarından çıkan tohumlar, yeşerdi
Yanan ağaçların patlayan kozalaklarından çıkan tohumlar, yeşerdi
Yanan ağaçların patlayan kozalaklarından çıkan tohumlar, yeşerdi
Yanan ağaçların patlayan kozalaklarından çıkan tohumlar, yeşerdi
Yanan ağaçların patlayan kozalaklarından çıkan tohumlar, yeşerdi
Yanan ağaçların patlayan kozalaklarından çıkan tohumlar, yeşerdi
Yanan ağaçların patlayan kozalaklarından çıkan tohumlar, yeşerdi
Yanan ağaçların patlayan kozalaklarından çıkan tohumlar, yeşerdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa GÜMÜŞ

İlgili Haberler

Evlerinde çıkan yangında bilgisayarı yanan Mustafa: Okumak istiyorum
Evlerinde çıkan yangında bilgisayarı yanan Mustafa: Okumak istiyorum
Yerli tohumlar Ceylanpınar Tarım İşletmesinde çoğaltılıyor
Yerli tohumlar Ceylanpınar Tarım İşletmesinde çoğaltılıyor
Eyüpsultan'da patlayan televizyon evi yaktı
Eyüpsultan'da patlayan televizyon evi yaktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik İlham Aliyev Fahrettin Koca Abdülhamit Gül
Magazin Türkan Şoray Yonca Evcimik Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Erol Bulut Mbaye Diagne Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yanan ağaçların patlayan kozalaklarından çıkan tohumlar, yeşerdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 08:30:17. #1.15#
title