Yanan ağaç yeşerir mi? Yanan orman kendini yeniler mi? Yanan toprak ne zaman düzelir?

Son Dakika: Türkiye'nin birçok bölgesinde yanan ormanlar hakkında vatandaşlar aramalarını sürdürüyor. Pek çok ormanlık alanın küle döndüğü yerlerde yanan ağaçlar tekrar yeşerir mi? Sorusu sık sorulan sorular arsında yer almaktadır. Orman yangınlarından sonra nasıl bir yol izlenmelidir? Yanan ağaç yeşerir mi? Yanan orman kendini yeniler mi? Yanan toprak ne zaman düzelir? Yanan ağaç yerine ağaç dikilmeli mi?

Türkiye'nin birçok bölgesinde yanan ormanlar hakkında vatandaşlar aramalarını sürdürüyor. Pek çok bitkinin ve hayvanın zarar gördüğü ve yaşamını yitirdiği yangınlardan sonra nasıl bir yol izlenmelidir. Yangından sonra fidan dikilir mi? Yanan toprak ne zaman düzelir? Orman yangınlarından sonra nasıl bir yol izlenmelidir? Yanan ağaç yeşerir mi? Yanan orman kendini yeniler mi? Yanan toprak ne zaman düzelir? Yanan ağaç yerine ağaç dikilmeli mi? İşte detaylar haberimizde…

YANAN AĞAÇ YEŞERİR Mİ?

Yanan alana ne zaman fidan dikilir? Uzmanlar, orman yangınları sonrası yanan alana fidan dikileceği zamanı açıkladı. Yanan alan en az 1 yıl bekledikten sonra fidan dikiminin yapılabileceğini söyleyen uzmanlar, hangi ağaçların dikiminin yapılabileceğini de açıkladı.

YANGINDAN SONRA FİDAN DİKİLİR Mİ?

Orman yangınları sonrası yanan alana hangi ağaç dikilmeli, ne kadar süre geçmeli? Ormanı kendi haline bırakmak için önemli olan hususun zaman olduğu görüşünde birleşen uzmanlar, yanan ağaçların kökleri dozerlerle sökülmeli, toprak işlenmeli ve üzerinden yaklaşık olarak 1 yıl zaman geçmesinin yeterli olabileceğini ifade ediyor.

Yanan alana ne zaman fidan dikilir? Uzmanlar, orman yangınları sonrası yanan alana fidan dikileceği zamanı açıkladı. Yanan alan en az 1 yıl bekledikten sonra fidan dikiminin yapılabileceğini söyleyen uzmanlar, hangi ağaçların dikiminin yapılabileceğini de açıkladı.

YANAN TOPRAK NE ZAMAN DÜZELİR?

Ege ve Akdeniz bölgelerinde tahrip olan orman alanlarına "küllerinden doğan" kızılçamın dikilmesini önerildi.

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, Türkiye coğrafyasında hep var olduğunun ve var olmaya devam edeceğinin en büyük kanıtı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kızılçam ülkemizde en geniş alana yayılan çam türüdür ve yangınlardan sonra kendini yenileyebilme özelliğine sahiptir. O yüzden yanan kızılçam ormanları asla yok olmaz ve küllerinden yeniden doğar diyoruz. Elbette ormanlarımız yanmasın ama yanan kızılçam ormanlarındaki kozalak ve tohumlar aşırı ısıdan dolayı uyanarak ilkbahar ile çimlenmeye başlar. Eğer tohum ile ormanlaştırma yetersiz veya mümkün değilse, ağaçlandırma ile yeniden ormanlaştırma yapılır. Kısacası bu çalışmalar boyunca ormancılar tamamen doğayı taklit eder."