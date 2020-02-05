Yanak ısırması hakkında bilmeniz gerekenler

05.02.2020 09:11 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:16

Çoğu insan daha önce yanaklarının iç kısmını ısırmış olsa da, bazı insanlar yanaklarını uzun süre boyunca ısırırlar. Kronik yanak ısırma Obsesif Kompulsif bozukluk ile ilişkisi tekrarlayan bir davranış da olabilir.

Dikkatsizce çiğnemek veya yemek yerken konuşmak bazen birinin yanağını kazara ısırmasına neden olabilir. Yanlışlıkla ısırma, ısırık yerinde yaralanmaya ve iltihaplanmaya sebep olabilir. Dt.Kökdemir, yanaklarını yanlışlıkla ısıran kişilerin diş hekimine gözükmesini tavsiye ederken bu belirtinin, dişlerin veya implantların ağızda yanlış hizalanmasından kaynaklanabileceğini de ifade etti.

Kaynak: Bültenler