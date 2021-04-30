Yan yatan araçtan burnu kanamadan kurtuldu
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Yan yatan araçtan burnu kanamadan kurtuldu

Yan yatan araçtan burnu kanamadan kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden araç yan yattı.

Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden araç yan yattı. Kazada burnu bile kanamadan kurtulan sürücüyü, sonradan yapılan duvar kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, öğle saatlerinden Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana geldi. Karadon istikametinden Kilimli istikametine giden Cihan Çokan idaresindeki 67 AAB 370 otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederken yolun kenarında bulanan duvarda durarak bahçeye düşmekten son anda kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler araç içinde kalan araç sürücüsü Cihan Çokan'ı araç içinden çıkarttı. Yan yatana araçtan burnu bile kanamadan kurtulan araç sürücüsü Cihan Çokan kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgiye göre, ev sahibi daha önceden de o bölgede kazalar olduğu için oraya duvar ördüğü o duvar sayesinde araba aşağıya uçmadığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Yan yatan araçtan burnu kanamadan kurtuldu
Yan yatan araçtan burnu kanamadan kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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