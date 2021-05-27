Yamyam fareler Avusturalya'yı istila etti! Önlerine gelen her şeyi kemiriyorlar

Avustralya, son günlerde fare istilasıyla boğuşuyor. Başta okullar olmak üzere devlet hastanelerini de istila eden yamyam farelerin önlerine gelen her şeyi kemirdikleri ve birkaç hafta içinde Sydney'e ulaşabilecekleri belirtildi. Yamyam fareler nedeniyle bir otel sahibinin de hastanede ölüm-kalım savaşı verdiği öğrenildi.

Avustralya'da aç kalan fareler, kasabaları istila etmeye başladı. Okullara ve hastanelere giren yamyam fareler, önüne gelen her şeyi kemirmeye başladı. Yerel halkın farelerle mücadelesi devam ederken, bölgeden gelen haberler de endişe yarattı.

SYDNEY'E ULAŞABİLİRLER

Açlık nedeniyle kendi türlerini de yemeye başlayan farelerle ilgili en büyük korku ise Sydney'e ulaşma ihtimalleri. Yamyam farelerin birkaç hafta içinde yük kamyonları ve yiyecek kasaları ile Sydney'e ulaşabilecekleri tahmin ediliyor. Bloomberg, hızla çoğalan hayvanların, tarım endüstrisinin kargaşaya sürüklendiği bir korku hikayesine dönüştüğünü yazdı.

ÖLÜMCÜL HASTALIĞA YAKALANDI

Ülkede büyük korkuya neden olan farelerle ilgili korkutan gelişme ise bir otel sahibinin farelerden dolayı kaptığı virüs nedeniyle yaşandı. Dunedoo'da bir otel sahibi olan 70 yaşındaki Trevor Hardie, günler içinde kendisini hayattan koparabilecek ve potansiyel olarak ölümcül bir hastalık olan leptospirosis'e yakalandı. Hardie'nin günlerden bu yana hastanede ölüm-kalım savaşı verdiği öğrenildi.

ÖNCE KOVİD VEYA GRİP SANDI

Otel sahibi, Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, tedavi için Wollongong Hastanesi'ne götürülmeden önce, 'grip ya da Kovid'e yakalandığını' düşündüğünü ancak acı gerçeği, detaylı tetkikler sonucu öğrendiğini söyledi.

"HİÇ BU KADAR HASTA HİSSETMEMİŞTİM"

Hastalığının belirtileri hakkında konuşan Hardie, "Yürüyemedim, bütün gece terlerdim, böbreklerim ve ciğerim beni neredeyse öldürüyordu. Hayatımda kendimi hiç bu kadar hasta hissetmemiştim" ifadelerini kullandı.

BAŞKALARINA UYARIDA BULUNDU

70 yaşındaki adam, 'Q virüsü' adı verilen başka bir bakteriyel enfeksiyon teşhisi konulduktan sonra ateş ve grip benzeri semptomlar yaşadı. Hardie, hastalığından yavaş yavaş kurtulurken kırsal kesimde yaşayanlara "evlerin ve dükkanların temiz olduğundan emin olmaları" için bir uyarıda bulundu.

Çiftçi Norman Moeris, bugüne kez üç fare istilası gördüğünü, ancak en kötüsünün bu olduğunu söyledi. Moeris, "Samanlığı istila eden fareler yüzünden 50 bin ya da 60 bin dolar gitti." dedi. Moeris, "Büyük plastik torbalarda tutulan tahılları yediler. Hepsi zayi oldu. Nereye girmek isterlerse giriyorlar. Arabalar, traktörler... Nereye isterlerse girip kemiriyorlar" diye konuştu.

BİR AİLE EVSİZ KALDI

Avustralya, ülkenin büyük bir bölümünü etkileyen kıyamet günü benzeri bir fare istilasıyla savaşırken, hayvanların evin içindeki kabloları kemirmesinin ardından bir aile evsiz kaldı. Üç çocuk annesi Rebekah Ward, Narrabri yakınlarındaki evinde, salonun yandığını söyleyen bir telefon aldığında yuvasının alevlere teslim olmak üzere olduğunu anladı.

Avustralya'daki fare krizinin nasıl kontrol altına alınacağı ise henüz bilinmiyor.