Yamaçta çalışan iş makinesi 500 metre aşağı yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti Yamaçta çalışan iş makinesi 500 metre aşağı yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti Operatörün cenazesi, 1,5 saatte bulunduğu yerden yukarı çıkartılabildi Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, yamaçtaki arazide çalışan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaşamını yitirdi.

Yamaçta çalışan iş makinesi 500 metre aşağı yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti

Operatörün cenazesi, 1,5 saatte bulunduğu yerden yukarı çıkartılabildi

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, yamaçtaki arazide çalışan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaşamını yitirdi.

Kaza, Gazipaşa ilçesinin Kırahmetler Mahallesinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Hüsame Pişkin'e ait iş makinesi, yamaçtaki arazide çalıştığı sırada bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, yaklaşık 500 metre aşağı yuvarlandı. Yamaçtaki bir ağaca takılarak duran kepçeyi kullanan 38 yaşındaki Hüsame Pişkin yaşamını yitirdi.

Olay yerine gelen Jandarma Olay Yeri ekibinin incelemesinin ardından Pişkin'in cansız bedeni, olay yerine gelen görevliler, meslektaşları ve çevredeki vatandaşların yardımı ile yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonunda güçlükle yola çıkartılabildi. Pişkinin cenazesi, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA