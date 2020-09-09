Yamaçta çalışan iş makinesi 500 metre aşağı yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yamaçta çalışan iş makinesi 500 metre aşağı yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti

Yamaçta çalışan iş makinesi 500 metre aşağı yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti Operatörün cenazesi, 1,5 saatte bulunduğu yerden yukarı çıkartılabildi Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, yamaçtaki arazide çalışan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaşamını yitirdi.

09.09.2020 18:46 | Son Güncelleme: 09.09.2020 18:58

Yamaçta çalışan iş makinesi 500 metre aşağı yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti

Operatörün cenazesi, 1,5 saatte bulunduğu yerden yukarı çıkartılabildi

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, yamaçtaki arazide çalışan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaşamını yitirdi.

Kaza, Gazipaşa ilçesinin Kırahmetler Mahallesinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Hüsame Pişkin'e ait iş makinesi, yamaçtaki arazide çalıştığı sırada bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, yaklaşık 500 metre aşağı yuvarlandı. Yamaçtaki bir ağaca takılarak duran kepçeyi kullanan 38 yaşındaki Hüsame Pişkin yaşamını yitirdi.

Olay yerine gelen Jandarma Olay Yeri ekibinin incelemesinin ardından Pişkin'in cansız bedeni, olay yerine gelen görevliler, meslektaşları ve çevredeki vatandaşların yardımı ile yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonunda güçlükle yola çıkartılabildi. Pişkinin cenazesi, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yamaçta çalışan iş makinesi 500 metre aşağı yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Erol Evgin Deniz Seki Demet Akalın Nilperi Şahinkaya
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Metin Oktay Eddie Newton Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: Yamaçta çalışan iş makinesi 500 metre aşağı yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 19:01:51. #1.14#
title