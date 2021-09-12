Yamaç paraşütü uçuşu öncesi tangolu motivasyon - Haberler
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Yamaç paraşütü uçuşu öncesi tangolu motivasyon

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel
Yamaç paraşütü uçuşu öncesi tangolu motivasyon

AKSARAY'da Hasan Dağı'nda gerçekleşen, 34 ülkeden 130 sporcunun katıldığı Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda Rus sporcu Gleb Sukhotski, yarış öncesi arkadaşı Anna Efimova ile tango yaptı.

AKSARAY'da Hasan Dağı'nda gerçekleşen, 34 ülkeden 130 sporcunun katıldığı Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda Rus sporcu Gleb Sukhotski, yarış öncesi arkadaşı Anna Efimova ile tango yaptı. Efimova, "Sukhotski'yi uçuş öncesi motive etmek için 2 bin metre yükseklikte tango yaptık" dedi.

Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi koordinasyonunda gerçekleşen şampiyona, Aksaray Hasan Dağı'nda dün yapılan son uçuşlarla tamamlandı. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yamaç Paraşütü Branş Başkanı Abdullah Kahraman, "4 Eylül'de başlayan şampiyonamıza 34 ülkeden 130 sporcumuz katıldı. Ülkemizden ise 8 milli sporcumuz yarıştı. Hasan Dağı, yamaç paraşütünde artık bir marka haline geldi. Dünyada uçuş anlamında Hasan Dağı ilk üçe girdi ve Türkiye'de ise birinci sıradayız" dedi.

BAŞARISININ SIRRI TANGO

Rus sporcu Gleb Sukhotski, yarış öncesi arkadaşı Anna Efimova ile tango yaptı. Rusya'dan yarışları izlemeye gelen Anna Efimova, "Arkadaşım Gleb Sukhotski'yi uçuş öncesi motive etmek için 2 bin metre yükseklikte pistte tango yaptık. Aksaray ve Hasan Dağı gerçekten çok güzel ve ilginç bir yer. Tüm sporcular buranın harika bir yer olduğunu söylüyor. Organizasyonu yapan kişilere teşekkür ediyorum. Benim 3 yıllık hayalimi gerçekleştirdiler. 2 gün önce Kapadokya bölgesini gezdik. Benim rüyalarımda bile hayal edemeyeceğim bir gezi oldu. Bunun için çok mutluyum. Türkiye'yi çok seviyorum ve çok müthiş bir ülke" dedi.


Yamaç paraşütü uçuşu öncesi tangolu motivasyon

Yamaç paraşütü uçuşu öncesi tangolu motivasyon

Yamaç paraşütü uçuşu öncesi tangolu motivasyon

Yamaç paraşütü uçuşu öncesi tangolu motivasyon

Yamaç paraşütü uçuşu öncesi tangolu motivasyon

Yamaç paraşütü uçuşu öncesi tangolu motivasyon

Yamaç paraşütü uçuşu öncesi tangolu motivasyon

Yamaç paraşütü uçuşu öncesi tangolu motivasyon

Yamaç paraşütü uçuşu öncesi tangolu motivasyon

Yamaç paraşütü uçuşu öncesi tangolu motivasyon

Yamaç paraşütü uçuşu öncesi tangolu motivasyon

Yamaç paraşütü uçuşu öncesi tangolu motivasyon

Yamaç paraşütü uçuşu öncesi tangolu motivasyon

Yamaç paraşütü uçuşu öncesi tangolu motivasyon

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yamaç paraşütü uçuşu öncesi tangolu motivasyon - Haberler
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