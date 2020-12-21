Yamaç paraşütü uçuşlarına pandemi dopingi
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Yamaç paraşütü uçuşlarına pandemi dopingi

21.12.2020 08:00 | Son Güncelleme: 21.12.2020 08:04
Yamaç paraşütü uçuşlarına pandemi dopingi

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'ndan yeni normal hayat ile temmuz ayında başlayan yamaç paraşütü uçuşları, 25 Kasım itibarıyla sona erdi.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'ndan yeni normal hayat ile temmuz ayında başlayan yamaç paraşütü uçuşları, 25 Kasım itibarıyla sona erdi. Yamaç paraşütüne ilginin, pandemi sürecinde arttığı kaydedildi.

Yamaç paraşütü hocası ve aynı zamanda Escape Uçuş Okulu ortağı Mehmet Dursun, yerli ve yabancı turistler ile binlerce uçuş gerçekleştirdiklerini anlattı. Pandemi sürecindeki önlem ve kısıtlamaların, insanlara doğanın güzelliklerini hatırlattığını söyleyen Dursun, "Bu nedenle yamaç paraşütü uçuşlarına beklenenden fazla talep oldu" dedi. Pandemiden önce yapmak isteyip öteledikleri aktiviteleri, insanların yeni normal hayat ile birlikte yapmaya başladıklarına şahit olduklarını aktaran Dursun, şöyle dedi:

"Geçen yıla göre uçuş sayımız düşük olmasına rağmen beklediğimizden çok uçuş yaptık. Bizim için sezon iyi geçti, çok şey öğrendik ve tecrübe edindik. Karantinanın ardından herkesin dünyaya bakış algısı değişti. Doğaya ve açık alanlara ilgi arttı. Gerek bizim için gerek Olympos Teleferik için bu dönemde operasyona başlamak oldukça riskliydi. Antalya Valiliği'nin, Kemer Kaymakamlığı'nın, Kemer Belediyesi'nin, İl Turizm Müdürlüğü'nün, seyahat acentelerinin desteği ve yaptığımız tanıtım çalışmalarıyla kısa olan sezonumuzu çok daha verimli geçirmemizi sağladık."

Tahtalı'da rüzgar hızının maksimum 25 kilometreyi bulduğu her gün atlayış yaptıklarını sözlerine ekleyen Dursun, "Rüzgar şiddetinin daha fazla olduğu günlerde ise güvenlik gerekçesiyle uçuş yapmadık. Artık kış geldi. Zirve karla kaplı. Yamaç paraşütü bu günlerde yapılabilir mi, evet yapılabilir. Fakat turizm sezonu kapandığından birkaç atlayış için zirveye çıkmak ve bu sırada yapılan masraf ile atlayış için alınan ücret yeterli değil. Bu nedenle artık atlayış yapmayıp, ekipmanlarımızı gelecek sezona hazırlayacağız" diye konuştu.


Yamaç paraşütü uçuşlarına pandemi dopingi
Yamaç paraşütü uçuşlarına pandemi dopingi
Yamaç paraşütü uçuşlarına pandemi dopingi
Yamaç paraşütü uçuşlarına pandemi dopingi
Yamaç paraşütü uçuşlarına pandemi dopingi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ

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