Yamaç'ın yıllar sonra kızını ve Efsun'u gördüğü sahne Çukur'a damga vurdu
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Yamaç'ın yıllar sonra kızını ve Efsun'u gördüğü sahne Çukur'a damga vurdu

23.02.2021 07:58 | Son Güncelleme: 23.02.2021 08:49

Dün akşam 117. yeni bölümüyle ekrana gelen Çukur'un son sahnesinde uzun bir süre sonra Efsun ve kızını uzaktan da olsa gören Yamaç, gözyaşlarına boğuldu. Kızını gördüğü için büyük mutluluk yaşayan Yamaç, yıllar önce hayatı değişen Efsun'u bambaşka bir halde buldu.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş'ın yer aldığı Çukur, dün akşam 117. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

BAMBAŞKA BİR ORTAMLA KARŞILAŞTI

Çukur son bölümde amca Koçovalı'nın artık patronu olduğu eski evine giden Yamaç, hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını gördü. Yamaç eskisine göre çok daha farklı bir sofra ile karşılaştı. Yeni sofradaki tuhaflıklar Yamaç'ın da gözünden kaçmadı.

Yamaç'ın yıllar sonra kızını ve Efsun'u gördüğü sahne Çukur'a damga vurdu

YAMAÇ, KULKAN'IN PEŞİNE DÜŞTÜ

Salih'in destek verdiği Yamaç, kendisini bu hale getiren kişinin amcası Cumali olduğunu bilmeden harekete geçti. Amca Cumali, hem suç ortağı Kulkan'ın ölmesini sağlamak hem de Yamaç'ın güvenini kazanmak için Yamaç'a Kulkan'ın yerini söyledi.

Yamaç'ın yıllar sonra kızını ve Efsun'u gördüğü sahne Çukur'a damga vurdu

YAMAÇ, YILLAR SONRA KIZI VE EFSUN'U GÖRDÜ

Yamaç ise yakaladığı Kulkan'dan Efsun'un yerini öğrendi. Efsun'u zorla tutulduğu evde, kızıyla birlikte gören Yamaç, gözyaşlarına boğuldu. Bölümün final sahnesinde ise Yamaç, Efsun'un karşısına çıktı. Uzun bir aradan sonra Yamaç ile karşı karşıya gelen Efsun ise büyük bir şok yaşadı.

Yamaç'ın yıllar sonra kızını ve Efsun'u gördüğü sahne Çukur'a damga vurdu

Kısa sürede Twitter'da da gündem olan sahneyi izleyenler gözyaşlarına hakim olamadıklarını belirtti. İşte Çukur'daki duygusal sahne için yapılan bazı yorumlar...

Yamaç'ın yıllar sonra kızını ve Efsun'u gördüğü sahne Çukur'a damga vurdu
Yamaç'ın yıllar sonra kızını ve Efsun'u gördüğü sahne Çukur'a damga vurdu
Yamaç'ın yıllar sonra kızını ve Efsun'u gördüğü sahne Çukur'a damga vurdu
Yamaç'ın yıllar sonra kızını ve Efsun'u gördüğü sahne Çukur'a damga vurdu
Yamaç'ın yıllar sonra kızını ve Efsun'u gördüğü sahne Çukur'a damga vurdu
Yamaç'ın yıllar sonra kızını ve Efsun'u gördüğü sahne Çukur'a damga vurdu
Yamaç'ın yıllar sonra kızını ve Efsun'u gördüğü sahne Çukur'a damga vurdu
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