Yalvaç Çınaraltı eski günlerine dönüyor
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Yalvaç Çınaraltı eski günlerine dönüyor

Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Çınaraltı meydanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Yalvaç Çınaraltı eski günlerine dönüyor
31.05.2020 19:31 | Son Güncelleme: 31.05.2020 20:28

Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Çınaraltı meydanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

İlçenin yaklaşık 800 yıllık çınar ağacının çevresinde bulunan Çınaraltı meydanındaki kıraathane ve çay bahçelerinin sahipleri, yarın kalkacak olan kısıtlamaların ardından gelecek misafirler için hazırlıklarını tamamladı.

Masa ve sandalyelerin sosyal mesafe kuralına göre yerleştirildiği meydanda, belediye ekipleri tarafından köpüklü suyla temizlik çalışması yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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