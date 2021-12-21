Yalova Valisi Muammer Erol öğrencilerle buluştu

YALOVA (AA) - Yalova Valisi Muammer Erol, "7'den 77'ye Çevrimiçi Altınova" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilerle buluştu.

Altınova Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte, Vali Erol, Altınova Kaymakamlığı ve Altınova Belediyesi iş birliğiyle öğrencilerin spor, kültür, sanat ve sosyal gelişimlerine destek vermek amacıyla hazırlanan "7'den 77'ye Çevrimiçi Altınova" projesi kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Vali Erol, etkinlikte yaptığı konuşmada, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Samimiyet, gayret ve çabayla elinizdekilerin kıymetini bilerek sizden beklenenin karşılığını verip kıymetli olun. İlim, irfan sahibi bireyler olarak ürettiğinizi insanlara verin. Hak etmek ve üretmek sizler için yaşamın en önemli şiarı olsun. Unutmayın ki alın teriyle başarıyı elde edenler en fazla saygıyı hak edenlerdir. Emeğinizi, gayretinizi, dikkatinizi işinizden eksik etmeyin." diye konuştu.

Etkinliğe, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, öğretmenler de katıldı.