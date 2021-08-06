Yalova Kovid-19 aşı haritasında mavi renge döndü

İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, birinci doz koronavirüs aşısında yüzde 75'e ulaşan Yalova'nın aşı tablosunda renginin maviye döndüğünü açıkladı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, birinci doz koronavirüs aşısında yüzde 75'e ulaşan Yalova'nın aşı tablosunda renginin maviye döndüğünü açıkladı.

Eray, yaptığı yazılı açıklamada, bugün itibariyle Yalova'nın aşı tablosundaki renginin maviye döndüğünü duyurdu. Kente birinci doz aşı olan vatandaşların sayısının yüzde 75'e ulaştığını kaydeden Eren, kentin hak ettiği mavi renge Vali Muammer Erol'un himayelerinde büyük özveri ve gayret ile çalışan sağlık çalışanlarının başarısıyla ulaştıklarını anlattı. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Eren, şunları kaydetti:

"Aşılamanın kesintisiz bir şekilde devamı için ilimizde tüm sağlık tesislerimizde ve vatandaşlarımızın yoğunlukla kullandıkları AVM, tersane, fabrika, pazar yeri gibi alanlarda aşı uygulama noktaları kurulmuş ayrıca evde bakımı yapılan hastalarımıza da evde aşı hizmeti verilmiştir. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan, aşılamaya konunun bilincinde olarak büyük duyarlılıkla ilgi gösteren Yalovalı hemşehrilerimizi tebrik ediyorum. Henüz aşı olmamış vatandaşlarımızı da en kısa sürede aşılanmaya davet ediyorum."

Öte yandan Vali Erol ise sağlık görevlilerini ve Yalovalı vatandaşları kutladı. Erol, kente aşılama oranının yüzde 100'e ulaşılana kadar devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan