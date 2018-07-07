Yalova Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Çocuk İstismarlarına Karşı Seferberlik İçerisindeyiz Hd

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Çocuk istismarlarına karşı seferberlik içerisindeyiz (2)

'ÜLKEMİZDE HAFIZ SAYISINI DAHA DA ARTIRMALIYIZ

Yalova Belediyesi Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde düzenlenen hafızlık cemiyeti kızlar programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, burada yaptığı konuşmada, nüfusu 20 milyonu bulan İslami ülkelerde hafız sayılarının 100 binlerce olduğunu belirterek, şöyle konuştu

'81 milyon nüfusumuzun şu anda sahip olduğu hafız sayısı ise 150 bine ancak yaklaştı. Biz bunu daha da artırmalıyız. Bazı İslam ülkelerini dolaşıyoruz. 10-20 milyon nüfusa sahip ülkelerde 100 binlerce hafız var. Kimi yerde 500 bin, kimi yerde 1 milyon hafız var. Ülkenin nüfusu 10-20 milyon. Demek ki böyle bir gelenek oluşmuş. Biz de istiyoruz ki pek çoğumuz Kur'an-ı Kerim'in hafızlık nimetini kapalım. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Kur'an kursu öğreticilerimiz, hanımefendiler, şu anda fahrilerle birlikte sayısı 45 bin civarında. Milletimize hizmet ediyorlar, milletimizin çocuklarına hizmet ediyorlar. 4-6 yaş grubunda Kur'an kurslarımızda da kayıtlı 140 bin kadar öğrencimiz var. Şimdi yaz Kur'an kurslarımıza devam eden yaş sınırı 4'ten başlıyor, 14-15-16 belki 20 yaşlarına kadar öğrencilerimiz var. İşte onlara kim ders verecek Hoca hanımlar ders verecekler. Biz onların sayısının mümkün olduğunca artmasını istiyoruz. Tabii ki fahri Kur'an kursu öğreticilerimiz her zaman bizden kadro istiyorlar. Durumlarının iyileşmesini istiyorlar. Biz de bunun için gayret ediyoruz.ö

Önümüzdeki aylarda 9 bin 500 kişiyi daha kadrolarına katacaklarını söyleyen Erbaş, 'Yetkililerimiz de büyük bir gayret içerisindeler. Önümüzdeki aylarda 3 bin Kur'an kursu öğreticisi alacağız inşallah. Bu ne büyük nimettir. Geçtiğimiz 6 ay öncesinde 3 bin Kur'an kursu öğreticisi aldık. 6 bin imam aldık, 500 müezzin aldık, 9 bin 500 kişi. İnşallah önümüzdeki aylarda bir 9 bin 500 kişiyi daha kadrolarımıza katmış olacağız. Ondan sonraki zamanlarda daha da hem sözleşmeli hem kadrolu olarak bünyemizde görev yapan kardeşlerimizin sayılarının artmasını sağlayacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsunö diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kız öğrenciler için taç giyme töreni yapıldı. Yalova'da hafız olan 30 kız öğrenciye Prof. Erbaş ve Yalova Valisi Tuğba Yılmaz tarafından hediye takdim edildi. Prof. Erbaş'a eşi Seher Erbaş da eşlik etti.