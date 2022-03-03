Yalova'da zeminde kaymaların yaşandığı mahallede inceleme başlatıldı

YALOVA (AA) - Yalova merkeze bağlı Bayraktepe Mahallesi'nde evlerin zeminlerinde yaşanan kaymalarla ilgili belediye tarafından inceleme başlatıldı.

İlgili birim müdürleriyle mahalleye gelen Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, incelemede bulundu.

Yan yatmış evleri ve yeni yollar ile kaldırımlardaki kaymaları yerinde gören Tutuk, ilgili birimlere bölgede acil çalışma başlatılması talimatını verdi.

Tutuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayraktepe Mahallesi'nde teknik ekiple çalışmalara başladıklarını, burada bölgesel arazi kaymaları ve evlerde hasar oluştuğunu söyledi.

Tutuk, "Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalar bittiğinde rapor haline getireceğiz ve sonuca göre mahalleyle ilgili bir karar vereceğiz. Gördüğüm kadarıyla 20-30 binada oynama var. Bu tehlikeli bir durum. Bununla ilgili çözüm odaklı çalışacağız." diye konuştu.

Mahalle sakinleriyle de sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Tutuk, mahallede kentsel dönüşüm tarzı bir çalışmaya öncülük etmeye hazır olduklarını da dile getirdi.

Vatandaşlardan zemininde kayma ve oynama yaşanan evlerini bir an önce boşaltmasını isteyen Tutuk, şu ifadeleri kullandı:

"Bu evlerin yıkılması gerekiyor. Çalışmalarımız neticelensin, Sayın Valimizle birlikte Bakanımız Murat Kurum'a gider durumu arz ederiz. Bakanlığımızla bir çalışma yapıp mahallemizi hak ettiği yere getiririz. Burası tehlike arz ediyor. Deprem bölgesindeyiz. Daha büyük bir kayma olursa arazi komple oynayabilir. Bunun önüne bir an önce geçmeliyiz."

Mahalle Muhtarı Ahmet Esmer ise zemindeki kaymalar nedeniyle vatandaşların evlerinde tedirgin olduğunu söyledi.

"Evler yan yatmış, durumlar kötü ve kimse oturamıyor." diyen Esmer, "Mahallemizde yaklaşık 100 evde bu sıkıntı var. Hepsi kötü değil ama yine de 50-60'ının yan yattığını biliyoruz. Yerde oynama var. Bundan dolayı çok rahatsızız, uyuyamıyoruz." şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri de yaşanan sorunların devletin desteğiyle kısa sürede çözüleceğine inandıklarını belirterek, Tutuk ve ilgili birim müdürlerine teşekkür etti.