Yalova'da zabıta ekiplerince yakalanan dilenci topladığı paraları ekmeğin içine gizlemiş
Yalova'da zabıta ekipleri tarafından çok sayıda dilenci yakalanarak haklarında işlem yapıldı.
Yalova'da zabıta ekipleri tarafından çok sayıda dilenci yakalanarak haklarında işlem yapıldı.
Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin belirli noktalarında dilencilere yönelik çalışma başlattı.
Sivil zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, çok sayıda dilenci yakalandı.
Zabıta Müdürlüğüne götürülen dilencilerin üst aramaları yapılarak, dilenerek aldığı paralar tutanakla teslim alındı.
Bu sırada bir dilencinin topladığı paraları elindeki ekmeğe gizlediği belirlendi.
Dilencilere, Kabahatler Kanunu uyarınca para cezası uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan