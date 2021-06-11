Yalova'da yapılacak 16 derslikli ortaokul için imzalar atıldı
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Yalova'da yapılacak 16 derslikli ortaokul için imzalar atıldı

Yalova'da yapılacak 16 derslikli ortaokul için imzalar atıldı
Anadolu Ajansı / Güven Kaya - Haberler | Güncel

Negmar Denizcilik Yatırım AŞ tarafından Yalova'nın Altınova ilçesi Tavşanlı beldesinde yapılacak 16 derslikli ortaokul için protokol yapıldı.

Negmar Denizcilik Yatırım AŞ tarafından Yalova'nın Altınova ilçesi Tavşanlı beldesinde yapılacak 16 derslikli ortaokul için protokol yapıldı.

Şirkete ait feribotta yapılan törende Vali Muammer Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar ve Negmar Denizcilik Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koç protokole imza attı.

İmza töreninde konuşan Vali Erol, Negmar yönetimine Tavşanlı beldesine yapacakları ortaokul için teşekkür etti.

Mehmet Koç ise, Türkiye'deki eğitim kalitesinin arttırılması amacıyla desteklerini uzun süredir devam ettirdiklerini söyledi.

Koç, "Türkiye'de eğitime dokunmanın, öğrencilerin ruhuna can veren okulların çok daha güzel ve yaşanabilir mekanlar haline getirilmesine katkıda bulunmaktan, bu işin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Programa, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Metin Oral katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güven Kaya

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