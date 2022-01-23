Yalova'da trafikte güven ve tedbirler hatırlatıldı

Altınova İlçe Belediyesi Zabıta Amirliği, Karayolu Trafik Güvenlik Eylem Planı gereğince trafikte güven ve tedbirler ile ilgili broşür dağıttı.

Altınova İlçe Belediyesi Zabıta Amirliği, Karayolu Trafik Güvenlik Eylem Planı gereğince trafikte güven ve tedbirler ile ilgili broşür dağıttı.

Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında araç sürücülerine ve ilçe esnafına, dağıtılan broşürlerle Karayolu Trafik Güvenlik Eylem Planı gereğince trafikte, güven ve tedbirler hatırlatıldı.

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği Salih Akbaş, trafik kurallarına uyulması gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımızdan özellikle ricamız, lütfen emniyet kemerimizi takalım, yorgun ve uykusuz araç kullanmayalım, araç kullanırken telefonla konuşmayalım, çekme halatı ve zincir bulundurmaları, hız limitlerine uyalım ve şerit ihlali yapmayalım." diye konuştu.