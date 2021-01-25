Yalova'da tehlikeli provokasyon! Alevi vatandaşların evleri işaretlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yalova'da tehlikeli provokasyon! Alevi vatandaşların evleri işaretlendi

25.01.2021 19:40 | Son Güncelleme: 25.01.2021 19:52
Yalova'da tehlikeli provokasyon! Alevi vatandaşların evleri işaretlendi

Yalova'da Alevi vatandaşların evlerine kırmızı boyalarla işaret konulması, tedirginliğe neden oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Yalova CHP ve MHP il başkanları çirkin saldırıyı kınayan açıklama yaptı.

Yalova'da Bağlarbaşı Mahallesi'nde Alevi vatandaşların evlerine ait duvar ve kapılara sprey boya ile 'Alevi' diye yazıldı. Polis, Alevi vatandaşların evlerini boya ile işaretleyen faillerin peşine düştü.

"BÜYÜK UTANÇ DUYUYORUM"

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel, "Yalova gibi bir şehirde bazı Alevi yurttaşlarımızın evlerini işaretleyerek yapılan bu insanlık dışı, bu bağnaz hareketi esefle kınıyorum. Sorumluların hemen bulunması için emniyet yetkililerini acilen göreve çağırıyorum. Bu olayın muhakkak takipçisi olacağız. Bunu yapan yaratıkların Yalova'da yaşamasından dolayı da büyük utanç duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"BUNU YAPAN TESCİLLİ VATAN HAİNİDİR"

Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesine bir tepki de Yalova MHP İl Başkanı Namık Öz'den geldi. MHP'li başkan Namık Öz, "Kapısına 'Alevi' yazıp bu milletin bir parçasını ötekileştirebileceğini ve ondan ayırabileceğini düşünenler her kimse, tescilli vatan hainidir. O fırçayı tutan el, bu memleketin evladına ait değildir" dedi.

Yalova'da tehlikeli provokasyon! Alevi vatandaşların evleri işaretlendi

"AKILLARA ESKİ BİR TEZGAHI GETİRMEKTE"

Yalova'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde Alevi evlerinin duvarına yazılan ayrımcılık bu eylemin akıllara daha önce bedeli kanla ödenmiş eski bir tezgahı getirdiğini vurgulayan Namık Öz şunları söyledi ;

"Türk milletinin, gerekli dersleri çıkardığı bu kışkırtmalara itibar etmeyecek derecede feraset sahibi olduğunu vurgulamak lazım. Kapısına 'Alevi' yazıp bu milletin bir parçasını ötekileştirebileceğini ve ondan ayırabileceğini düşünenler her kimse, tescilli vatan hainidir. O fırçayı tutan el, bu memleketin evladına ait değildir. O boyanın ham maddesi bu coğrafyanın değildir."

"NEDEN YAZI YAZIYORSUNUZ? KAPIMIZI ÇALIN ÇAYIMIZI İÇİN"

Yaşananlara tepki gösteren vatandaş ise, "Neden yazı yazıyorsunuz kapımızı çalın, kahvemizi için, çayımızı ikram ederiz. Bizler aşımızı paylaşan insanlarız... Öyle üç beş çapulcuya da papuç bırakamayız" ifadelerini kullandı.

Yalova'da tehlikeli provokasyon! Alevi vatandaşların evleri işaretlendi
Haber Yorumları (5)
34: TARIKATCILARDAN SÜPHELENIYORUM VEYA ALEVI SÜNNI CATISMASINI CIKARMAK ISTEYEN VATAN HAINLERINDEN SÜPHELENIYORUM..ALEVISIDE SÜNNISIDE KARDESTIR, BIZLERI BIRBIRIMIZE DÜSÜRMEK ISTEYEN KALLESTIR.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YAREN: Bunu yapan her daim olduğu gibi yine CHPli provokatör çıkacaktır. Bundan hiç şüphem yok. Yapanı halka verin ve linç edilsin lütfen. Tüm yarenler artık kullanılmaktan ve aldatılmaktan son derece rahatsız. Kimse aklımızla oynamasına.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
VATAN: bunu yapanlar in pkk li , hdpli yada bölücü olmadiklari ne malum arastirilsin kim yapti ise cezasi agir olsun bu ülke türkü kürdü alevi sünnisi cerkezi vs hep bir arada yasadi benim vatanimda bayragimda ezanimda gözü olmayan huzur icinde yasiyordu yasiyorda bölücük yapanlari idam edelimmmm . . .
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Sezen Aksu Özcan Deniz Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Serdar Aziz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Rus Rusya Nijerya Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yalova'da tehlikeli provokasyon! Alevi vatandaşların evleri işaretlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 20:32:27. #1.15#
title